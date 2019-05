Na trati medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bude výluka

Výluka potrvá viac dní, vlaky nahradia autobusy.

20. máj 2019 o 10:00 TASR

ZVOLEN. Železnice avizujú výluku na trati medzi Zvolenom a Banskou Bystricou a Sliačom a Vlkanovou. Výluka bude v čase od 20. do 23. mája a 26. mája v čase od 21.00 h do 24.00 h. Tiež 20. až 24. mája a 27. mája v čase od 0.00 h do 3.45 h.

"Počas výluky sa bude pokračovať s prácami spojenými s rekonštrukciou nástupišťa. Práce budú vykonávané zamestnancami ŽSR," informoval TASR hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou v dňoch 20. až 23. mája a 26. mája v úsekoch Zvolen os. st. - Banská Bystrica a Sliač kúpele - Vlkanová.