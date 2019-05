Zvolen jedným z dejísk prestížneho mládežníckeho turnaja Slovakia Cup

Slovenský futbalový zväz organizuje 29. ročník turnaja Slovakia Cup reprezentačných tímov do 18 rokov. Jedným z jeho dejísk bude aj Zvolen.

17. máj 2019 o 11:22 (mim)

ZVOLEN. Na štadióne MFK Zvolen sa odohrá až päť stretnutí Slovakia Cupu. V dňoch 20. – 24. mája sa uskutoční prestížny turnaj Slovakia Cup U18, kde sa predstaví až osmička skvelých mládežníckych reprezentácií. Na štadióne MFK Zvolen sa odohrá až päť turnajových zápasov.

Minuloročný triumf budú obhajovať Slováci. Počet účastníkov sa v minulosti pohyboval od štyroch (v roku 2013) po šestnásť (1997 až 1999). V tom čase sa Slovakia Cup považoval za neoficiálne majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie. Aj tento ročník bude mať veľmi kvalitné obsadenie.

Osem reprezentačných výberov do 18 rokov je rozdelených do dvoch skupín. V skupine A sa stretnú systémom každý s každým Slovensko, Rusko, Anglicko a Mexiko. V skupine B to budú Chorvátsko, Ukrajina, Česko a Španielsko.

Zápasy o záverečné poradie sa budú hrať podľa umiestnenia štvrtí zo skupiny o 7. miesto, tretí sa stretnú o 5. miesto, druhí o bronz a víťazi zohrajú finálový zápas 29. ročníka Slovakia Cup 2019.

Zápasy sa odohrajú na šiestich štadiónoch – hlavnými centrami budú Žiar nad Hronom a Zvolen (po 5 duelov). Zvyšné zápasy budú hostiť Zlaté Moravce (2), Žarnovica (2), Kremnička (1) a Podbrezová (1). Vstup na štadióny bude voľný. Stretnutia slovenského tímu pod vedením trénera Alberta Rusnáka uvidia fanúšikovia aj v priamych prenosoch Futbalnet TV.