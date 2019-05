Poznáme prvého finalistu McDonald´s Cupu + FOTO

Futbalisti zo Základnej školy v Senohrade ovládli krajské kolo 21. ročníka McDonald´s Cupu, keď vo finále porazili družstvo zo ZŠ Golianovej v Banskej Bystrici, ktorí ovládli minulý ročník krajského kola.

16. máj 2019 o 11:14 Patrik Binder

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický kraj v stredu spoznal tím, ktorý ho bude reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa odohrá 6. a 7. júna v Poprade. Stalo sa ním mužstvo z malej obce v okrese Krupina, Senohrad. Celým turnajom prešli bez jednej porážky a vo finále si celkom jednoznačne poradili s obhajcom minuloročného krajského kola zo ZŠ Golianovej v Banskej Bystrici.

Krajského kola sa organizačne výborne ujalo opäť Centrum voľného času JUNIOR z Banskej Bystrice, Eva Murková a Julián Krull. S pomocou banskobystrickej a zvolenskej reštaurácie McDonald´s, aj celkom dobrému počasiu, sa krajské kolo vydarilo na jednotku.

Zápasy v skupinách

Banskobystrické krajské kolo sa odohralo na štadióne Štiavničky. Zo 114 prihlásených základných škôl prešlo predkolami a okresnými kolami šesť víťazných družstiev, ktoré sa rozdelili do dvoch skupín. Hralo sa na dva polčasy po 10 minút.

V prvej A skupine proti sebe bojovali družstvá ŽS Golianova, ZŠ Radvanská a ZŠ Čierny Balog.

ŽS Golianova - ZŠ Radvanská 2:3 (0:3)

ZŠ Čierny Balog - ZŠ Golianova 4:7 (3:1)

ZŠ Čierny Balog - ZŠ Radvanská 6:2 (1:1)

A skupina mala veľmi vyrovnaný priebeh. Keďže si každé mužstvo pripísalo jednu výhru a jednu prehru, rozhodnúť muselo až skóre. Vďaka nemu postúpilo z prvého miesta družstvo ZŠ Golianovej, druhá skončila ZŠ Čierny Balog a čierny Peter ostal v rukách ŽS Radvanskej.

1.ZŠ Golianová 3 body 9:7 2.ZŠ Čierny Balog 3 body 10:9 3.ZŠ Radvaň 3 body 5:8

B skupina bola o čosi jednoznačnejšia. ZŠ Senohrad vyhrala obidva svoje zápasy, naopak družstvu zo ZŠ v Lučenci sa vyhrať nepodarilo, napriek tomu, že v oboch zápasoch podali kvalitný výkon. Postup si tak z prvého miesta vybojovala ZŠ Senohrad a z druhého miesta ZŠ Banská Štiavnica.

ZŠ Lučenec – ZŠ Banská Štiavnica 3:5 (2:2)

ZŠ Senohrad – ZŠ Lučenec 3:2 (0:1)

ZŠ Banská Štiavnica - ZŠ Senohrad 3:6 (2:3)

1.ZŠ Senohrad 6 bodov 9:5 2.ZŠ B. Štiavnica 3 body 8:9 3.ZŠ Lučenec 0 bodov 5:8

Semifinále

V semifinále sa tak predstavili proti sebe víťaz A skupiny ZŠ Golianová a ZŠ Banská Štiavnica, ktorá skončila v B skupine druhá. Vyrovnaný zápas nakoniec skončil lepšie pre obhajcu zo ZŠ Golianovej, ktorí sa tak po výsledku 3:2 tešili z postupu do finále. V druhom súbežne hranom zápase nastúpili vo veľkej pohode hrajúci Senohradčania a družstvo z Čierneho Balogu. Zápas mal vcelku jasný priebeh a Senohrad postúpil do finále po jasnej výhre 7:3. Pre horehroncov ostal len boj o tretie miesto.

Boj o tretie miesto

Zápas o tretie miesto medzi sebou zviedli ZŠ Banská Štiavnica a ZŠ Čierny Balog. Oba tímy boli mierne sklamané, že ostali pred bránami finále, ale chceli zabojovať aspoň o bronz. Viac snahy ukázali hráči z Banskej Štiavnice, ktorí vyhrali vysoko 7:1 a mohli sa tak tešiť z tretieho miesta.

Finále

Boj o prvé miesto a možnosť bojovať v celoslovenskom kole medzi sebou zviedli družstvá ZŠ Golianovej a ZŠ Senohrad, ktorí prechádzali turnajom celkom jednoznačne a v tomto zápase boli miernym favoritom. Nakoniec sa predzápasové prognózy ukázali ako správne, Senohrad obhájcom najmä v prvom polčase nič nedovolil a od začiatku si jasne išiel za výhrou. Konečný výsledok zápasu bol 9:4 pre ZŠ Senohrad, ktorá sa tak tešila z výhry v krajskom kole a stala sa prvým finalistom celoslovenského kola, ktoré ich čaká o tri týždne v Poprade.

Individuálne ocenenia

Jakub Holek z tímu neúspešného finalistu zo ZŠ Golianovej sa stal najlepším hráčom turnaja a čiastočne si vynahradil finálové sklamanie. Najlepším brankárom sa stal Filip Hanzlík z družstva ŽS Banská Štiavnica, ktorý svojimi zákrokmi často podržal svoj tím. Najlepším strelcom sa stal kapitán víťazného družstva zo Senohradu, Timotej Dolinský. Na turnaji sa objavilo aj niekoľko dievčat a cenu pre najlepšiu hráčku si domov odniesla Nela Štulajterová zo ZŠ Golianovej.

Patronát nad turnajom drží Marek Hamšík

McDonald´s Cup každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorganizujú ho Slovenský futbalový zväz a generálny partner McDonald´s. Patronát nad turnajom drží dlhé roky slovenská futbalová jednotka Marek Hamšík, hráč čínskeho Dalian Yifang F.C.. Obľúbená športová značku PUMA a ostatní športoví partneri v spolupráci s generálnym partnerom, potešila malými darčekmi hráčov už od okresných kôl. Krásne ceny čakajú aj na víťazov krajských kôl: na zlatých, strieborných a bronzových víťazov poháre, medaile a diplomy, rovnako kompletné sady futbalových dresov PUMA, ako aj ďalšie ceny pre všetky družstvá od partnerov turnaja. Osem krajských víťazov zabojuje v Poprade na trávniku Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu nielen o titul Majstra Slovenska, zároveň aj o hlavnú cenu, ktorou bude zaujímavý futbalový výlet na jeseň 2019.

Podpora ženského futbalu

Naďalej pokračujeme v načatom – a to je povinná účasť a priame zapojenie dievčat do hry, takže nestačí mať hráčku len na súpiske alebo lavičke. Dievčatá sa veľmi osvedčili, sú šikovné a často veľkým prínosom pre družstvá. Ich účasť a zároveň dodržanie pravidiel je podchytená v propozíciách a ostro sledovaná. Cieľom je zvýšenie povedomia a záujmu o dievčenský a ženský futbal. „Veríme, že turnaj McDonald´s Cup dokáže nájsť a podporiť nové talenty, že v dievčatách, samozrejme aj u chlapcov, vzbudí celoživotnú radosť a lásku k futbalu a športu“. Povedali organizátori turnaja.

Povedal po zápase

Tréner víťazného družstva, Jozef Dolinský: „Nečakali sme výhru, na druhú stranu sme však prišli bojovať. Nevedeli sme akí súperi nás čakajú, ja si myslím, že tento turnaj bol ozaj kvalitný. Deti mali s futbalu radosť a to je dôvod pre ktorý ich k futbalu vedieme. Čo sa týka finálového turnaja v Poprade, tešíme sa, pre deti je to určite krásna odmena za to čo na ihrisku predvádzajú. Dostali sme sa tam a chcem tam ísť hrať s radosťou, pokorou a dokázať všetkým, ktorí majú futbal radi, že ho hrať vieme.“