Dve Zvolenčanky pomohli Slovenkám k striebru: Bola to fuška, reagovala Tužinská

Jana Tužinská a Eva Piatrová pomohli Slovenskám získať cenný kov na medzinárodných majstrovstvách Švajčiarska vo volejbale.

16. máj 2019 o 11:01 Stanislav Černák

Eva Piatrová (vľavo) a Jana Tužisnká so striebornými medailami.(Zdroj: (jt))

V mestečku Biel-Biene sa konali seniorské majstrovstvá Švajčiarska vo volejbale žien. Svoj tím zostavilo aj Slovensko, ktoré zaznamenalo v konkurencii 16 družstiev výrazný úspech.

Slovensky zložili tím z bývalých volejbalistiek z celej krajiny pod vedením kapitánky Dušany Panekovej. Výraznými oporami tímu boli aj dve bývalé extraligové hráčky zo Zvolena – Jana Tužinská a Eva Piatrová.

Dievčatá spôsobili na turnaji poriadny víchor, keď sa v náročnom programe turnaja prebojovali až do finále. V ňom už na súperky žiaľ nestačili, ale parádne druhé miesto a zisk strieborných medailí je veľkým úspechom.

Medzi opory Slovenska nepochybne znova patrila bývalá kapitánka Zvolena a opora rôznych družstiev Jana Tužinská, ktorá sa v súťažnom zápase predstavila po dosť dlhej dobe.

„Bolo to veľmi nostalgické opäť hrať, zažívať zápasový adrenalín,“ prezradila Tužinská pre MY a pokračovala: „Turnaj bol špičkovo pripravený, tak ako sa na medzinárodné majstrovstvá patrí. Stretla sa tam slušná zostava skúsených volejbalistiek zo Švajčiarska, Holandska, Nemecka a Slovenska.“

Strieborné družstvo Slovenska (zdroj: archív J. Tužinskej)

Turnaj si Tužinská spoločne s Piatrovou poriadne užili. Striebro pre nich veľa znamená. „Úprimne povedané, dúfala som, že sa prebojujeme do semifinále, ale bola to fuška,“ povedala so smiechom Jana Tužinská.

V dramatickom semifinále nakoniec uspeli a prebojovali sa do finále. „Pri silnej konkurencii považujem zisk striebra za úspech,“ doplnila bývalá zvolenská kapitánka.

Tužinská bola nútená ukončiť kariéru kvôli zdravotným problémom. Neláka ju to ešte do súťažného kolotoča?

„To viete, že láka,“ zamyslela sa a pokračovala: „Zvlášť, keď máte súťaživosť v krvi, hneď vás to strhne. Dokonca mi prišli aj nejaké ponuky, ale samozrejme to v mojom prípade reálne nie je. Zdravie jednoducho nepustí.“