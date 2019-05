PPS Group v Detve zvýšila tržby o 16 percent

Tržby spoločnosti presiahli za minulý rok 64 miliónov eur.

25. máj 2019 o 11:03 TASR

DETVA. Spoločnosť PPS Group v Detve zaznamenala vlani tržby viac ako 64 miliónov eur. Medziročne to bolo viac o 16 %. Inkasné platby prichádzali prevažne zo zahraničia, keďže export tvoril až 99 % výroby. Odberateľmi detvianskej spoločnosti sú svetoví výrobcovia stavebnej, banskej, manipulačnej a lesnej techniky.

Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Michal Sýkora, firma vlani investovala približne 2,4 milióna eur najmä do obnovy zváracích agregátov, do infraštruktúry priemyselného areálu a IT. "Pre rok 2019 ďalší rast neplánujeme a sústreďujeme sa na opatrenia na zvyšovanie produktivity práce," ozrejmil.

Spoločnosť s viac ako 60-ročnou históriou prešla za toto obdobie viacerými zmenami. Spočiatku bola zameraná na špeciálnu vojenskú výrobu, a tiež výrobu stavebných strojov. Dnes je jej výroba sústredená najmä na veľkorozmerné zvarence pre odberateľov v zahraničí, ako sú napríklad Epiroc, Volvo či Kleeman. Vyrába v siedmich výrobných halách na ploche takmer 100.000 štvorcových metrov.

Spoločnosť ku koncu roku 2018 zamestnávala 1141 ľudí, medziročne ide o pokles o 1,5 percenta. "Nižší počet pracovníkov súvisí najmä s uplatnením požiadaviek zamestnancov na odchod do starobného dôchodku," doplnil riaditeľ.