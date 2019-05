Úradovali zranenia a emócie. BarBar zaskočil lídra druhej ligy

Po bezproblémových predchádzajúcich kolách sa nedohrali dva zápasy prvej a jeden zápas tretej ligy. Úradovali nielen zranenia, ale aj emócie.

13. máj 2019 o 19:19 (mim)

ZVOLEN. V odohratom čase spolu padlo v dvanástich neúplných stretnutiach 81 gólov. O osude nedohraných stretnutí rozhodne výbor LIMFU.

V prvej lige v zápase mužstiev zo stredu tabuľky Detroit v prvom dejstve držal krok so Xantom, no potom aj vďaka štyrom gólom Schillingera neuspel. Demitrans odohral výborný polčas proti vedúcemu Oranjes, neskôr už favorit odskočil po hetriku Zátureckého a upevnil si cestu za titulom.

Dva zostávajúce zápasy sa nedohrali. Mariáš nastúpil proti Euroteamu iba s päticou hráčov a po zranení dvoch arbiter stretnutie ukončil. L-Trade viedlo gólom Hanusku nad Remosom, no červenú kartu videl Bordun a „remosáci“ opustili hraciu plochu.

V druhej lige predposlední BarBari dokázali nemožné a vďaka jedinému gólu Bohuša sa postarali o prvú prehru vedúceho tímu. Unionka prehrávala s Tornádom, no ešte do polčasu skóre otočila. Stars nestačili na Alcolégiu, strelecky exceloval Fašang so štyrmi gólmi. Pivkári si schuti zastrieľali proti Lokomotýv najmä v druhom dejstve, štyrmi gólmi sa prezentoval Kolárik.

V tretej lige posledná Autotechna Stars nastúpila iba so 4 hráčmi, a tak Falcons nemali problém strieľať gól za gólom, no v druhom dejstve hra už stratila športový charakter a arbiter stretnutie ukončil. Favorizovaný Shadows podľahol prekvapivo Legionárom. Paralympiacos a Piánko si pripísali po bode, keď góly padali v poslednej päťminútovke. Fine nad vedúcim Torro-Koliba vyhralo polčas, no potom favorit zabral a ostáva nezdolaný.

Výsledky: 1. liga, 13. kolo: Detroit – Xanto team 5:9 (3:4) Melich K. 2, Baláž, Jablonský, Vaculčiak – Schillinger 4, Bočkay 2, M.Plesník, Matúš, Žákovic, Demitrans – Oranjes 2:6 (0:1) Pálka, Selecký – Záturecký 3, Bobor 2, Švec, FC Mariáš – Euroteam 2:6 nedohrané, L-Trade – Remos 1:0 nedohrané.

1. Oranjes 12 11 1 0 116: 21 34

2. L-Trade 11 9 0 2 60: 24 27

3. Xanto team 12 5 3 4 46: 54 18

4. Demitrans 12 4 3 5 37: 47 15

5. Detroit 12 4 2 6 48: 63 14

6. Euroteam 11 2 4 5 35: 54 10

7. Remos 11 2 1 8 40: 79 7

8. FC Mariáš 11 1 2 8 20: 61 5

2. liga, 13. kolo: BarBar – Futbalito 1:0 (0:0) Bohuš, R-Pub Unionka – Tornádo – Carmont 2:1 (2:1) Grofik, Macko – Dzurjo, Stars – Alcolégia 3:7 (1:3) Boďa, Ištván, Mácsadi – Fašang 4, Hudec, Janák, Halama, Pivkári – Lokomotyv 99 10:2 (3:1) Kolárik 4, Grajciar V. 2, Lehocký 2, Michalčík, Gažo – Polgár 2.

1. Futbalito 12 10 1 1 61: 15 31

2. Pivkári 12 10 1 1 65: 21 31

3. Alcolégia 12 7 1 4 49: 46 22

4. R-Pub Unionka 12 6 1 5 27: 41 19

5. BarBar 12 3 2 7 20: 42 11

6. Stars 12 3 2 7 31: 50 11

7. Tornádo – Carm. 12 3 0 9 20: 25 9

8. Lokomotyv 99 12 1 2 9 15: 58 5

3. liga, 13. kolo: Falcons – Autotechna Stars 9:0 (9:0) nedohrané, Shadows – Legionári 0:6 (0:2) Orosz 2, Liška 2, Sekula, Bohinský, Paralympiacos – Piánko 1:1 (0:0) Kučera – Holic, Fine – Torro – Koliba 1:6 (1:0) Bezdeda – Putiš 2, Golian ml., Golian st., Machava, J.Kuchár.

1. Torro – Koliba 12 11 1 0 63: 12 34

2. Piánko 12 8 1 3 32: 15 25

3. Paralympiacos 12 5 4 3 50: 23 19

4. Shadows 12 6 0 6 42: 39 18

5. Fine 12 5 1 6 32: 41 16

6. Falcons 11 4 1 6 20: 31 13

7. Legionári 12 4 0 8 29: 67 12

8. Autotechna Stars 11 0 0 11 14: 54 0