Veľký futbalový servis: Komentáre, výsledky a tabuľky z regionálnych súťaží

Pliešovce podali heroický výkon proti favoritovi, Bzovík zaskočil L. Viesku.

13. máj 2019 o 11:30 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

N. Baňa – Kováčová 1:3 (0:1)

Góly: 79. Čakloš – 28. vlastný, 80. Kujan, 90. vlastný. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Horný, 150 divákov.

Kováčová: Polóny – Plavec, Turák, Shuper, Majerčík, Duda, Bordun, Sushpanov, Šanta, Volko (46. Kujan), Skydan.

V prvom polčase sa hral medzišestnástkový futbal, aj keď hostia si vytvorili viac čistých gólových príležitostí, ktoré však nepremenili. V 28. minúte po centri Kováčovej si loptu do vlastnej siete zrazil Čakloš. Hostia viac držali loptu a kontrolovali priebeh zápasu. Novo-bančania sa snažili hroziť brejkami, párkrát sa im to aj podarilo, ale nemali presnú mušku. Obraz hry sa nezmenil ani v druhom polčase, hostia zahadzovali šance, domáci dobre bránili. V 79. minúte domáci vyrovnali po štandardke záslu-hou Čakloša. Avšak radovali sa len minútu. O minútu na to zvýšil na 2:1 striedajúci Kujan po peknej kombinačnej akcii. Domáci hráč Čakloš vypil kalich horkosti do dna, keď v záverečnej minúte si znova zrazil centrovanú loptu do vlas-tnej siete.

Č. Balog – Hriňová 1:1 (1:1)

Góly: 35. F. Betka – 38. R. Paprčka. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Jančo, 52 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – O. Miklian, M. Bariak, D. Slosiarik, M. Melich, D. Šufliarsky (68. V. Gombala), D. Vreštiak, R. Paprčka, J. Malček, T. Pohorelec, L. Bambura (85. J. Sekereš).

Domáci Partizán začal s jednoznačným cieľom zvíťaziť, ale úvodné tri šance skončili bez gólu a hostia umnou hrou rozkúskovali ďalší priebeh zápasu. V 35. minúte sa však po odrazenej lopte presadil domáci Betka. Hostia už o štyri minúty vyrovnali , keď sa so šťastím presadil Paprčka. Druhý polčas jednoznačne ovládol domáci tím, Hriňovčania len bránili výsledok. Partizán však zahodil niekoľko vyložených šancí a tímy si tak body podelili.

Pliešovce – Medzibrod 0:0 (0:0)

ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Valíček, 120 divákov.

Pliešovce: Sekula – Polaček (73. Gondáš), Palovič (46. Balkóci), Pechovský, Vilhan (86. Gnida), Malatinec (66. Černický), Hradňanský, Sýkora, Bobor, Kudlík, Jamnický.

Pliešovce chceli proti favoritovi bodovať, no chýbali im traja hráči zo základnej zostavy kvôli kartám a zraneniam. Domáci tréner musel improvizovať, ale zostavu vyskladal ideálne. Domáci hrali pozorne v obrane a hrali na brejky. Hostia mali optickú prevahu, boli silnejší na lopte, ale v prvom polčase si dve čisté šance vytvorili domáci hráči, v dvoch príležitostiach sa ocitol Vilhan a v ďalšej Kudlík. Keby Pliešovce vyhrávali do polčasu o tri góly, nemohol by nik namietať. Po zmene strán domáci bojovali a čakali na svoje príležitosti: Medzibrod si vytvoril viaceré šance, ktoré ale Tatran ustál. V 80. minúte mal Kudlík ďalšiu tutovku, ale trafil len tyčku hosťujúcej brány. Domáci tréner je veľmi spokojný s jednoliatym kolektívnym a oduševneným výkonom svojich zverencov na ihrisku, do hry dali bojovnosť a srdce.

Rakytovce – Detva 8:0 (5:0)

Góly: 4. a 41. Telúch, 8. a 33. Ďurta, 26. Ondrejka, 66. vlastný, 70. Konder, 81. Vazhkyi. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Danko, 50 divákov.

Detva: Lakota – Šťastný, Sekereš, Škopík, A. Michálik, Jedlička (71. Hronský), Šulek, Mičuda, Tužinský, Karásek (55. Bystriansky), Rapčan (46. Berkeš).

Vedúci tím súťaže bol jasným favoritom, čo potvrdil už od samotného úvodu stretnutia. Pohodlne hrajúci domáci strelili už v prvom polčase odovzdanému súperovi päť gólov. Po zmene strán pridali ďalšie tri presné zásahy a potvrdili úlohu favorita.

Ostatné výsledky 21. kola: Šalková – Tornaľa 3:1, Badín – Príbelce 3:1, S. Ďarmoty – Tisovec 3:2.

1. Rakytovce 21 17 1 3 44:20 52

2. Kováčová 21 14 6 1 60:19 48

3. Medzibrod 21 11 8 2 33:17 41

4. Šalková 21 11 3 7 49:32 36

5. Príbelce 21 11 3 7 44:36 36

6. Badín 21 10 5 6 41:22 35

7. S. Ďarmoty 21 9 4 8 43:37 31

8. Č. Balog 21 9 2 10 46:41 29

9. Tornaľa 21 8 4 9 33:41 28

10. Pliešovce 21 5 7 9 30:39 22

11. Hriňová 21 5 4 12 29:47 19

12. Tisovec 21 4 2 15 22:56 14

13. Detva 21 3 4 14 27:63 13

14. N. Baňa 21 2 3 16 14:45 9

V. liga skupina C

D. Niva – Krupina 1:1 (1:0)

Góly: 10. Babiak – 60. Selecký. ŽK: 2 – 3, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Urda, 200 divákov.

D. Niva: Vilhan – Tuharský, Vidhold, Korpáš, Kúdelka, Cibuľa, M. Kucbel (38. Krkoš), Plichta (72. Žiga), Babiak (46. Ziman), J. Kucbel, Molnár.

Krupina: Rabota – Križan, Pálka, P. Kindernaj, Strhársky, Boháčik, J. Kindernaj, Valica (46. Paľov), Petrovský, Bohuš (90. Frčka), Selecký (88. Ližbetin).

Dobronivčania nastúpili na derby proti tabuľkovému susedovi z Krupiny. A bol to zápas dvoch polčasov. Ten prvý patril domácim, ktorí mali viac z hry. Už v 10. minúte skórovali po štandardke, Babiak si dobre nabehol na center a hlavičkou umiestnil loptu do siete – 1:0. Domáci mali smolu, do polčasu sa im zranili dvaja hráči, čo ich mierne pribrzdilo. Druhé dejstvo patrilo hosťom z Krupiny, čo pretavili vo vyrovnávajúci gól zo 60. minúty, trafil sa Selecký. Body si oba tímy zaslúžene podelili.

Lieskovec – Lovča 1:1 (1:0)

Góly: 41. Vronský – 63. Nikolić. ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Tokár, 120 divákov.

Lieskovec: Pav. Kováč (70. Uhrík) – Pet. Kováč, Vrbovský, Vronský, Borgoň, Sylvester, Vrana, Výbošťok, Kováčik, Krkoš, Ivan.