Vedeli ste, že aj kuchynský olej môžete recyklovať?

Téma recyklácie hýbe svetom. Kým však zo všetkých strán prúdia informácie o separovaní papiera a plastu, menej počuť o možnostiach recyklácie bežných surovín z domácnosti.

5. máj 2019 o 13:54

Vedeli ste, že aj použitý olej z varenia má svoje opätovné využitie? V jeho zbere aktuálne pomáha spoločnosť Kaufland.

Bežným zvykom je vylievať zvyšky oleja z panvice alebo hrnca do výlevky či dokonca do komunálneho odpadu. Takéto riešenie však nepatrí medzi tie správne. Olej sa totiž dostáva do kanalizáčného systému, a keďže je nerozpustný, zanáša ho a časom i poškodzuje. Už 1 dl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu je jednoduché a môžete tak spraviť aj priamo vy.

Použitý olej stačí odovzdať do zberných nádob v rámci zberu použitého kuchynského oleja. Zberné nádoby aktuálne nájdete pred vybranými predajňamiKaufland, ktorý chce takto prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Spoločnosť umiestnila zberné nádoby na olej pred svoje predajne v mestách Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Brezno, Rimavská Sobota, Zvolen a Lučenec.



Aký je postup ? Na recykláciu je vhodný rastlinný olej z panvíc, fritéz a konzervovaných potravín, akými sú ryby, zelenina či syr, ale aj olej po varení. Použitý olej je po vychladnutí potrebné scediť od nečistôt a preliať do čistej PET fľaše. Uzavretú PET fľašu s olejom môžete následne vhodiť do nádoby na zber od 1. mája 2019.

Čo sa deje so separovaným olejom?

Sekundárne využitie použitého kuchynského oleja má široký záber. Spracovaný olej sa ako druhotná surovina využíva na výrobu biopaliva v doprave, logistike, energetike či chemickom priemysle.

„V rámci nášho zodpovedného prístupu sledujeme aj stav životného prostredia. Chceme edukovať o možnostiach, ako ho zlepšiť a aktívne k nemu prispievať. Kuchynský olej je bežnou surovinou, ktorú môžeme ľahko premeniť na ďalší užitočný produkt. Sme radi, že k tomuto procesu môžeme prispieť a uľahčiť zákazníkom recykláciu dostupnými nádobami priamo pred našimi predajňami,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.

Kaufland touto aktivitou pokračuje vo svojom ekologickom prístupe a napĺňa svoju stratégiu spoločenskej zodpovednosti s názvom Rozhodujú činy.