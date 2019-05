Oplotenie cintorína vynovia

Len prednedávnom získali dotáciu. S opravou začnú čo najskôr.

18. máj 2019 o 12:09 Kristína Mindáková

S opravou chce obec začať čo najskôr. (zdroj: archív obce)

DRÁŽOVCE. Potrebuje opraviť. Vedenie obce Drážovce, ktorá sa nachádza v okrese Krupina, sa teší z novozískanej dotácie vo výške 6500 eur. Poskytlo im ju ministerstvo financií.

Primárnym cieľom je rekonštrukcia oplotenia miestneho cintorína, ktorý je už dlhší čas v dezolátnom stave.

Oplotenie sa rozpadáva

O dotáciu žiadala obec od januára tohto roka. Podľa slov starostky Renáty Mrázovej im finančné prostriedky priznali v apríli.

„Vďaka projektu sa nám podarilo získať sumu 6500 eur, za čo sme nesmierne vďační.

Obec má desaťpercentné spolufinancovanie. Dotáciu využijeme na obnovenie oplotenia cintorína,“ vysvetľuje situáciu Mrázová.

Dodáva tiež, že momentálny stav oplotenia nie je v najlepšom stave a preto chcú s rekonštrukciou začať čo najskôr.

„Jedna strana súčasného oplotenia je z tehál, ktoré sa rozpadávajú. Na ostatných troch stranách je značne zničené pletivo a betónové stĺpiky sú rozpadnuté.

Preto chceme zrekonštruovať celé oplotenie cintorína,“ hovorí starostka o plánoch.

Do konca roka

Získanú dotáciu môže obec využiť do konca tohto roka, avšak do prác by sa chceli pustiť v blízkej budúcnosti.

„Plánujeme začať čo najskôr, ale uvidíme, aká bude situácia. Predpokladaný termín realizácie je júl – september,“ dodáva.