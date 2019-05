Beh oslobodenia Budče: Najrýchlejšie časy dosiahli Schieber a Furáková

Výsledky:

F – ženy – do 39 rokov: 1. Miroslava Liptáková (AK Danica Zvolen) - 35:59, 2. Nikola Sibylová (ViVO Detva) - 38:10, 3. Lucia Piatriková (Zvolen) - 41:00. G – ženy – nad 40 rokov: 1. Iveta Furáková (Svetielko nádeje) - 34:40, 2. Zuzana Rapčanová (Detva) - 39:58, 3. Miriam Václaviková (40:17). A - juniori – do 19 rokov: 1. Matej Gregor (Rakytovce) - 34:34, 2. Matej Mikuštiak (ADAMŠPORT) - 40:15, 3. Šimon Orságh (Budča) - 51:47. B – muži – do 39 rokov: 1. Matej Schieber (Run For Fun) - 29:56, 2. Jakub Beňo (Partizáni Adventure) - 30:02, 3. Henrich Hasch (Slovalco Žiar nad Hronom) - 32:13. C – muži – do 49 rokov: 1. Marcel Škurla (Zvolen) - 33:56, 2. Štefan Gregor (BŠK Banská Bystrica) - 34:23, 3. Martin Mikuštiak (ADAMŠPORT) - 35:45. D – muži – do 59 rokov: 1. Milan Ivan (BK Sliač) - 36:32, 2. Ivan Sámel (Žiar nad Hronom) - 36:59, 3. Milan Valocka (Uni-y_be-c) - 37:14. E – muži – nad 60 rokov: 1. Bohuslav Melicherčík (Banská Štiavnica) - 36:18, 2. Milan Libo (Biatlon Vyhne) - 39:13, 3. Peter Kypta (BK Sliač) - 40:30.