Tvoríme dobré miesto pre život

Viladomy M. M. Hodžu sú vo Zvolene veľmi živou témou. Prinášame pokračovanie rozhovoru s konateľom staviteľskej spoločnosti Tyrion, s.r.o., Ing. Rastislavom Bielikom, PhD.

10. máj 2019 o 17:02

Na jednej strane priniesol pripravovaný rezidenčný projekt množstvo pozitívnych ohlasov, na druhej strane bola Mestu Zvolen doručená petícia pôvodných obyvateľov, ktorí týmto spôsobom vyjadrili svoje obavy z realizácie nového projektu. Prinášame pokračovanie rozhovoru s konateľom staviteľskej spoločnosti Tyrion, s.r.o., Ing. Rastislavom Bielik, PhD., v ktorom odpovedá aj na otázky týkajúce sa aktuálnych tém.

Vedeli ste, že proti výstavbe projektu Viladomy M. M. Hodžu bola Mestu Zvolen adresovaná petícia občanov?

Áno, dozvedeli sme sa o tom od nášho právneho zástupcu. Podľa názoru advokátskej kancelárie táto petícia nie je v súlade so zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve, o čom písomne informovali Mesto Zvolen a petičný výbor.

V čom konkrétne nie je podľa Vás petícia v súlade so zákonom?

Svojou požiadavkou podľa nášho názoru porušuje úvodné ustanovenia Zákona o petičnom práve. Petičný výbor žiada poslancov a Mesto Zvolen o vydávanie negatívnych stanovísk k projektu, ktorý je v plnom súlade s územným plánom. To znamená, že petícia žiada od poslancov a Mesta Zvolen, aby konali nad rámec zákona ,respektíve aby zákon porušovali.

Je územný plán zákonom?

Územný plán je záväzný dokument, ktorý sa obyčajne pripravuje odborníkmi niekoľko rokov v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. Schvaľuje sa poslancami mestského zastupiteľstva. Určuje spôsob využívania územia samosprávy a chráni práva všetkých zainteresovaných. Ak ste napríklad majiteľ rodinného domu a vedľajšia parcela je v územnom pláne určená pre výstavbu rodinného domu, máte garanciu, že odbor územného plánovania nevydá súhlasné stanovisko napríklad na výstavbu výrobnej haly. Ak by sa tak stalo, boli by porušené Vaše práva a môžete žiadať nápravu alebo náhradu škody, napríklad súdnou cestou.

Ako je to v prípade Viladomov M. M. Hodžu?

Táto stavebná parcela je už viac ako 20 rokov určená územným plánom Mesta Zvolen pre výstavbu bytových domov. Predtým ako sme sa rozhodli pre kúpu tejto parcely sme si ako zodpovedný staviteľ vyžiadali kompletnú územno-plánovaciu informáciu a určenie podmienok výstavby k tejto parcele vypracovanú Odborom územného plánovania Mesta Zvolen.

Predpokladám, že využívate toto územie na maximum v zmysle podmienok určených územným plánom.

Z architektonického hľadiska sme projekt navrhli menej intenzívne ako umožňuje územný plán. Bytové domy mohli byť v zmysle podmienok územného plánu takmer o celé jedno poschodie vyššie. Viladomy M. M. Hodžu majú 4 nadzemné podlažia s čiastočne ustúpeným piatym. Projekty navrhujeme a realizujeme tak, akoby sme v nich mali žiť my alebo naši najbližší. Nominácie našich projektov na prestížne architektonické ocenenia ale hlavne pozitívna spätná väzba od širokej verejnosti sú signálom, že sa nám darí vytvárať dobré miesta pre život.

Čo Vás inšpirovalo pri návrhu Viladomov M. M. Hodžu?

Pozreli sme sa na okolité stavby, v ktorých sa ľuďom dobre býva. Ich vhodnosť preveril čas a zapadli do prostredia. Za takéto stavby považujeme pôvodné bytové domy vybudované popri elektrárenskom kanáli na Kimovskej ulici, z nových projektov je to Emporia. Naše viladomy sú nižšie ako spomenuté príklady.

Váš projekt je vo viacerých smeroch unikátny a výnimočný, prečo podľa Vás susedia vyjadrili petíciou nesúhlas s jeho výstavbou?

Myslím, že petícia vznikla v čase, keď ľudia nemali o projekte žiadne informácie. Mnohí ju podpisovali len na základe fám a dezinformácií, napriek tomu, že dokumentácia pre územné povolenie je verejne dostupná na stavebnom úrade. Za vážny problém považujem šírenie nepravdivých informácií o projekte, ktoré poškodzovali jeho dobré meno. Žiaľ, tieto nepravdivé informácie verejne vyslovili aj ľudia, ktorí by z povahy svojej funkcie mali mať fakty oveľa lepšie overené.

Myslíte si, že susedia z okolitých ulíc po spoznaní objektívnych faktov o Vašom projekte zmenia názor na Váš projekt?

Na to sú dve roviny pohľadov. Rozumiem, že niektorí susedia zvykli túto stavebnú parcelu využívať na parkovanie alebo venčenie domácich miláčikov. Majú pocit, že súčasný stav im napriek zanedbaným verejným priestorom či miestnej komunikácií v dezolátnom stave vyhovuje. To, že je náš projekt výnimočný a pozdvihne hodnotu celej štvrte, presvedčí časť z nich.

Aktuálny stav lokality.

Aký je ten druhý pohľad?

Ten druhý je pohľad práva a spravodlivosti. Opäť použijem príklad s rodinným domom. Povedzme, že štvrť s rodinnými domami má 10 rovnocenných stavebných parciel a deviati susedia si už svoj dom postavili. Sused, ktorý stavia dom ako posledný, narazí na odpor svojich budúcich susedov, napriek tomu, že splnil všetky podmienky, ktoré od neho vyžaduje územný plán a príslušné predpisy. Architektonický návrh jeho domu má správnu výšku, dodržal uličnú čiaru, zákonom určené odstupy od susedných domov či množstvo zelených plôch. Susedia argumentujú, že ďalší dom v štvrti nechcú lebo tým pribudnú nové autá, dôjde k zastavaniu zelenej plochy a počas doby výstavby sa bude prášiť. Argumenty susedov môžu byť síce z ich pohľadu správne, avšak ich práva a povinnosti sú rovnocenné s právami posledného suseda. Ak územný plán umožnil postaviť dom im, nemali by v tom brániť po splnení rovnakých podmienok ani susedovi. V opačnom prípade by došlo k poškodeniu jeho vlastníckych práv a princípu právnej istoty.

Argument o zvýšení automobilovej dopravy v štvrti platí aj pre Váš projekt. Aké dodatočné zaťaženie automobilmi predpokladáte?

Dopravné napojenie projektu je navrhnuté z dvoch ulíc, Terézie Vansovej a M. M. Hodžu s projekčnou prípravou pre napojenie z budúceho vnútorného mestského okruhu. Podľa výpočtov dopravného modelovania by mal projekt po jeho kompletnom dostavaní priemerne zaťažiť každú z týchto ulíc prejazdom 3 až 4 automobilov za hodinu. Počas rannej špičky je toto číslo vyššie, naopak, prevažnú časť dňa bude automobilov menej.

Čo sa môže podľa Vášho názoru urobiť pre zlepšenie dopravnej situácie v meste?

Niektoré nástroje, napríklad vybudovanie obchvatu mesta pre redukciu tranzitnej dopravy, má v rukách štát. Ďalšie sú plne v rukách samosprávy a miestnych poslancov. Z hľadiská možností samosprávy je to napríklad projekčná príprava a vybudovanie plánovaného vnútorného mestského okruhu, parkovacia politika, zvýhodňovanie vozidiel na elektrický pohon či podpora hromadnej, bicyklovej a pešej dopravy.

Čo konkrétne prinesie projekt Viladomy M. M. Hodžu Zvolenu a jeho obyvateľom?

V prvom rade je to architektonicky výnimočný a ekologický rezidenčný projekt, ktorý bude pre mnohých Zvolenčanov vysnívaným miestom pre život. Čo sa týka investícií do verejného priestoru a mestskej infraštruktúry uvediem niekoľko príkladov. Rodiny z okolia poteší výstavba nového detského ihriska, milovníkov prechádzok vybudovanie dvoch nových chodníkov, ktoré vedú k elektrárenskému kanálu alebo nový chodník medzi ulicami M. M. Hodžu a Terézie Vansovej. Motoristi ocenia kompletnú rekonštrukciu súčasnej komunikácie pozdĺž celého projektu. Mesto Zvolen a mestský rozpočet bude benefitovať z terénnych príprav pre realizáciu vnútorného mestského okruhu v zmysle technickej štúdie. Prepoj vodovodov medzi ulicami Jilemnického a Terézie Vansovej zabezpečí väčšiu stabilitu zásobovania pitnou vodou v celej štvrti. Celkový objem investícií do verejnej infraštruktúry je približne 445 000,- Eur. Investíciu do verejnej infraštruktúry financujeme výhradne z vlastných zdrojov. Po kolaudácií ich prevedieme za symbolické jedno euro do majetku Mesta Zvolen, respektíve do majetku správcov miestnych sietí.