Podkonický si k narodeninám želá výhru

Dôležitá je najmä pre hráčov, hovorí asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie.

9. máj 2019 o 21:20 TASR

KOŠICE. Asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Podkonický si k 41. narodeninám najviac želá jediné - víťazstvo v úvodnom zápase MS proti USA. Na štarte šampionátu by bolo dôležité najmä pre samotných hráčov. Podkonický zároveň verí, že slovenský tím zúročí eufóriu divákov do pozitívnych výsledkov.

Deň 41. narodenín bol pre Andreja Podkonického v znamení prípravy na prvého súpera slovenského tímu. Proti USA (v piatok od 20.15 h) to pre domáci tím nebude jednoduché, preto má Podkonický jasnú predstavu o darčeku k narodeninám.

"Samozrejme, víťazstvo. Bolo by to veľmi pekné a najmä pre našich hráčov by bolo skvelé a dôležité začať turnaj triumfom nad silným súperom," uviedol.

Podkonický nosil v závere kariéry na drese práve číslo 41.

"Väčšinou som hrával s číslom 14 po otcovi. V niektorých tímoch som však nemal takú možnosť, preto som si tie čísla prehodil," uviedol pre TASR.

Pre mladého kormidelníka bola sezóna 2018/2019 prelomová. Premiérovo v nej viedol HKM Zvolen ako hlavný tréner, zároveň sa ako asistent objavil na viacerých reprezentačných akciách. Úspešnú sezónu zavŕši prvou trénerskou účasťou na MS.

"Po sezóne 2017/18 by som nepovedal, že budem hlavný tréner. Dostal som však šancu od vedenia klubu, za ktorú som veľmi vďačný. Potom prišla ďalšia skvelá ponuka byť súčasťou realizačného tímu v reprezentácii. Nie je nič krajšie, ako byť na MS ako tréner, navyše so skvelými ľuďmi a osobnosťami ako Craig Ramsay, Mišo Handzuš, Robo Petrovický či Jano Lašák. Je to pre mňa veľká vec, za ktorú som veľmi vďačný," poznamenal.

V tíme už cítiť prirodzené napätie, nie však prehnanú nervozitu. Veľmi sa na to tešíme. Určite bude výborná atmosféra, ktorú už teraz cítime v uliciach i v okolí. My musíme hrať hlavne so srdcom. Máme rýchle mužstvo a to musíme využiť. Máme v tíme zopár nováčikov, ktorí nesmú byť nervózni. Dôležité bude pretaviť eufóriu od ľudí do pozitívneho výsledku," poznamenal Podkonický.