Radi by ste vo vašej investícii videli reálny zmysel? Investujte do štúdia MBA, vyplatí sa to

Otázka neznie, či investovať, ale do čoho investovať.

12. máj 2019 o 18:36

Určite ste už zachytili, že je vždy dobré investovať do budúcnosti, do niečoho, z čoho budete mať o pár rokov úžitok. S tým plne súhlasíme. Otázka však neznie, či investovať, ale do čoho investovať. Do fondov, starožitností, akcií? Vedzte však, že najlepšia investícia je investícia do seba! Nemyslíme tým však zmenu šatníka či imidžu. Máme na mysli investíciu, ktorá ovplyvní vašu kariéru, budúcnosť a hlavne vás. European School of Business & Management dáva do pozornostištúdium MBA, ktoré presne spĺňa všetky vymenované atribúty.

Čo je v skratke MBA?

Master of Business Administration predstavuje profesijný vzdelávací program, vďaka ktorému si prehĺbite doterajšie vedomosti a získate komplexný pohľad na management a riadenie využitím kombinácie online štúdia MBA s interaktívnou výučbou (workshopy).

Manažérka vzdelávania. (zdroj: ESBM)

Prečo je MBA na ESBM také výhodné a ako ovplyvní moju kariéru?

Štúdium MBA je zamerané výlučne na rozvoj vašich praktických zručností a skúseností. Nielenže si zdokonalíte svoj cudzí jazyk, ale aj vaše tak cenné soft skills. Obrovskou výhodou štúdia MBA sú kontakty a vzťahy, ktoré si počas štúdia vybudujete. Množstvo našich úspešných absolventov ako benefit vidí tiež:

· moderný spôsob výučby

· zdokonalenie podnikových procesov v rámci svojej firmy

· profesijný rozvoj

· lepšie uplatnenie

Po úspešnom jednoročnom absolvovaní MBA štúdia získa absolvent titul MBA , ktorý je prakticky osvedčením vašich praktických zručností a vedomostí. Preto vám môže zmeniť vašu kariéru a váš život. Personalisti či HR manažéri považujú uchádzača s MBA titulom za vhodného kandidáta, ktorý je uprednostňovaný pred inými. Platovo sa, samozrejme, uchádzači s titulom MBA odlišujú tiež.

Množstvo našich absolventov je dôkazom toho, že po absolvovaní štúdia boli povýšení, či preradení na pracovnú pozíciu podľa ich predstáv. Nie je ani vylúčené, že získate kariéru v úplne inom zameraní ako máte teraz, a to len vďaka tomu, ako je MBA zamerané.

V seminároch je totižto obsiahnutý celý biznis. Študent si za rok štúdia prejde managementom, psychológiou, účtovníctvom, marketingom, vynechaný nebude ani obchod či právna stránka podnikania.

Ako prebieha štúdium MBA na ESBM?

Ako bolo vyššie spomenuté, štúdium MBA na ESBM trvá 1 rok a je rozdelené na 2 semestre, počas ktorých študent prejde rôznymi oblasťami podnikania. Forma štúdia je online v kombinácii s interaktívnymi workshopmi, ktoré prebiehajú niekoľkokrát do roka (4x). Zvyšok štúdia je zabezpečený e-learningovou formou , čo v praxi znamená, že študent nesedí v škole, ale študuje za pomoci internetu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Chcem do seba investovať a MBA je to pravé. Čo mám robiť?

Jednoducho navštíviť našu stránku a podať sizdarma prihlášku k MBA a v ceste za skvelou kariérou už nič nestojí.