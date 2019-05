Pôvodný trest na 25 rokov súd napokon zmiernil na 30 mesiacov

Nebola to lúpež, iba nebezpečné vyhrážanie. Zvolenčan unikol zásade 3x a dosť.

13. máj 2019 o 15:34 SITA

ZVOLEN. Nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere tridsať mesiacov uložil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 44-ročného Miroslava Abraháma zo Zvolena.

Abrahám bol s verdiktom spokojný, pretože prvostupňový súd ho pôvodne uznal za vinného zo zločinu lúpeže so zbraňou a podľa zásady trikrát a dosť mu vymeral 25 rokov nepodmienečne.



Skutok sa stal vlani 30. júna popoludní vo Zvolene pred pizzeriou na autobusovej stanici. Abrahám pod vplyvom alkoholu požadoval od 37-ročného Martina zo Zvolenskej Slatiny cigaretu. Keď ten odmietol, Abrahám vytiahol skladací nôž a hrozil mu zabitím.

Prokurátor žaloval Abraháma za lúpež so zbraňou a domáhal sa uznania viny a uloženia trestu podľa zásady trikrát a dosť. Poukázal na predošlé odsúdenia Abraháma za dve lúpeže, ktoré spáchal ako mladistvý v roku 1990 a potom ako dospelý v roku 1996.

Okresný súd vo Zvolene návrh prokurátora akceptoval a Abrahámovi uložil trest odňatia slobody na 25 rokov.



Abrahám sa necítil vinný, trest označil za neprimerane prísny a odvolal sa. Krajský súd poukázal na to, že prvostupňový senát nemal prihliadať na skutok, ktorý Abrahám spáchal ako mladistvý. Zároveň akceptoval názor obhajoby, že od roku 2004 Abrahám vedie usporiadaný život.

Pretože konanie Abraháma voči Martinovi nebolo v súlade so zákonom, odvolací súd lúpež prekvalifikoval na nebezpečné vyhrážanie a uložil mu trest tridsať mesiacov v ústave s najnižším stupňom stráženia.



Predseda senátu nariadil výkon trestu, do ktorého sa Abrahámovi zaratúva aj pobyt vo väzbe. Do nej ho vzali na druhý deň po skutku.