Regionálny futbal: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od IV. ligy po II. triedu

Ako sa darilo tímom z nášho regiónu v nižších súťažiach? Ponúkame vám všetko v jednom článku.

5. máj 2019 o 22:46 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Medzibrod 2:2 (2:1)

Góly: 12. Turák, 32. Šanta – 39. Matis, 77. Pipich. ŽK: 1 – 0. Rozhodoval: Škvarek, 250 divákov.

Kováčová: Polóny – Plavec, Shuper, Skydan, Majerčík, Ríša, Duda, Bordun, Giertl (46. Shushpanov), Šanta (65. Hanulík), Turák

Domáci vstúpili lepšie do zápasu, čo korunovali už v 12. minúte gólom Turáka. Prameň mal hru pod kontrolou, hostia sa snažili o brejky, ktoré ale domáci zachytávali a v 32. minúte sa im podarilo pridať druhý gól zásluhou Šantu. Medzibrodu sa podarilo ešte v závere polčasu znížiť, keď sa presadil Matis po centrovanej lopte na zadnú tyč. Druhé dejstvo prinieslo viacero šancí na oboch stranách. Ujala sa však už len tá zo 77. minúty, keď sa presadil hosťujúci Pipich, ktorý vyrovnal na 2:2. Hral sa však behavý a kvalitný zápas a aj keď domáci siahali po troch bodoch, remíza je spravodlivá.

Detva – Pliešovce 1:1 (1:0)

Góly: 24. Krstich – 54. Vilhan. ŽK: 3 – 3. Rozhodoval: Katreniak, 80 divákov.

Detva: Torbica (32. Lakota) – Šťastný, Škopík, Krstich, A. Michálik, Sekereš, Mičuda, Rapčan, Karásek, Tužinský, Šulek

Pliešovce: Sekula – Palovič (46. Polaček), Kouřil, Vilhan, Hradňanský, Sýkora, Bobor, Benedik, Kudlík (88. Malatinec), Hraško, Jamnický

Počasie síce nebolo ideálne, ale hral sa kvalitný zápas. Veď oba tímy sú namočené v záchranárskych prácach a chceli naplno bodovať. Prvá desaťminútovka vyšla lepšia domácim, ktorí mali optický tlak a vytvorili si dve čisté šance, ale brankár Sekula hostí podržal. V 15. minúte mal čistú šancu Vilhan, ale trestuhodne ju zahodil. Pliešovce mali ďalšie šance, ale prekonať domáceho brankára sa im nedarilo. A udrela Detva, v 24. minúte otvoril skóre Krstich. Po zmene strán sa podarilo hosťom vyrovnať. Po Polačekovej prihrávke zo štandardky vyrovnával v 54. minúte Vilhan. Hostia ale doplatili na ne-premieňanie šancí. Vilhan, Kudlík ani Bobor svoje príležitosti nevyužili, domáci hrozili z brejkov, ale na deľbe bodov sa už nič nezmenilo.

Hriňová – S. Ďarmoty 2:1 (0:0)

Góly: 47. a 55. Pohorelec – 78. Nilaš. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Horný, 150 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – Miklian, Halama, Bariak, Slosiarik, Šufliarsky (83. Hronček), D. Vreštiak, Pohorelec, Malček, Bambura (70. Ľupták), Marcinek (46. Paprčka)

Zápas bol od úvodu vyrovnaný. V 15. minúte hostia mali veľkú šancu, ich hráč šiel sám na brankára, chcel ho prelobovať, ale obrana Hriňovej zatiahla v hodine dvanástej ručnú brzdu a bol z toho iba roh. V ďalšom priebehu prvého dejstva si vypracovali šance oba tímy, ale gól fanúšikovia ešte nevideli. Od úvodu druhého polčasu si domáci vytvorili veľký tlak, súpera nepustili za jeho polovicu, z čoho pramenili dva góly Pohorelca. V polovici druhého dejstva sa hra opäť vyrovnala, šance si vypracovali aj hostia. V 78. minúte domáci faulovali, nariadenú penaltu Nilaš premenil až na druhýkrát – 2:1. Po tomto momente chceli S. Ďarmoty vyrovnať, ale skóre sa už nemenilo.

Ostatné výsledky 20. kola: Príbelce – Č. Balog 3:2, Tornaľa – Rakytovce 0:2, Tisovec – Šalková 2:1, N. Baňa – Badín 0:2.

1. Rakytovce 20 16 1 3 36:20 49

2. Kováčová 20 13 6 1 57:18 45

3. Medzibrod 20 11 7 2 33:17 40

4. Príbelce 20 11 3 6 43:33 36

5. Šalková 20 10 3 7 46:31 33

6. Badín 20 9 5 6 38:21 32

7. Č. Balog 20 9 1 10 45:40 28

8. S. Ďarmoty 20 8 4 8 40:35 28

9. Tornaľa 20 8 4 8 32:38 28

10. Pliešovce 20 5 6 9 30:39 21

11. Hriňová 20 5 3 12 28:46 18

12. Tisovec 20 4 2 14 20:53 14

13. Detva 20 3 4 13 27:55 13

14. N. Baňa 20 2 3 15 13:42 9

V. liga skupina C

B. Štiavnica – Lieskovec 2:0 (2:0)

Góly: 19. M. Pachinger, 31. D. Budinský (11 m). ŽK: 3 – 2. Rozhodoval: Konček, 105 divákov

Lieskovec: Pav. Kováč – Pet. Kováč, Vrbovský, Vronský, Borgoň, Sylvester, Vrana, Výbošťok (83. Ratkovský), Kováčik (78. Ivan), Krkoš, Šimšík

Domáci po zahanbujúcich výsledkoch spôsobených oklieštenými zostavami v posledných týždňoch chceli ukázať, že sa vedia zomknúť a hrať futbal. V bojovnom prvom polčase boli Štiavničania aktívnejší a snažili sa prenikať do dobre postavenej obrany hostí. Po jednej z krídelných akcií sa ujali vedenia. Po centrovanej lopte Budinského a hlavičke Pachingera bolo 1:0. Do konca prvého polčasu sa opäť po krídelnej akcii podarilo domácim preniknúť do pokutového územia, tam si nedovolene počínal hosťujúci obranca a z nariadeného pokutového kopu sa Budinský nemýlil – 2:0.

Druhý polčas sa hra otočila a Lieskovec bol aktívnejší. Domáci sa museli brániť a hrozili len z protiútokov. Zdramatizovať zápas hostia mohli z pokutového kopu, ale našťastie pre domácich, kapitán Vronský bránku vysoko prestrelil. Domáci sa už tlaku ubránili a po dlhšej dobe získali tri body. NINO BARÁK

Krupina – Podkonice 0:4 (0:2)

Góly: 35. a 66. Selecký, 38. Sedliak, 62. Rusnák. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Laššák, 100 divákov.

Krupina: Rabota – Križan (46. Murín), P. Kindernaj, Pálka, Strhársky, Boháčik, J. Kindernaj (81. Ližbetin), Valica, Paľov (46. Lietava), Selecký (84. Povalač), Bohuš (73. Frčka)

Do Krupiny prišiel líder tabuľky a do vedenia mohli ísť domáci, ktorí mali dobrý vstup do stretnutia. Domáci záložník bránku preloboval, následne prišla chyba Strojára a do vedenia šli hostia zásluhou Seleckého. O tri minúty prišla ďalšia chyba domácich, ktorú trestal Sedliak – 0:2.