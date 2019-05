Slovenská tanečná legenda Maduar prinesie do Zvolena hity Do It, Anjel či Hafanana

Maduar oslavujú 25. výročie vydania prvého albumu 100-minútovým koncertným programom.

2. máj 2019 o 16:28 Stanislav Černák

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Maduar a Ivanna Bagová vystúpia vo Zvolene(Zdroj: fb Maduar)