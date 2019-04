Dovolenkári budú zo Sliača lietať aj do Grécka

Cestujúcim na letisku stále chýba príletová hala.

30. apr 2019 o 15:27 SITA

SLIAČ. Grécke letisko Araxos na severozápade polostrova Peloponéz je novou cieľovou destináciou tohtoročnej letnej sezóny z Letiska Sliač pri Zvolene. Grécko sa tak po ročnej pauze opäť vracia do portfólia turistických cieľov letiska.

Ako informoval obchodno-ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva Letiska Sliač Marian Korytiak, z vlaňajších letov v medzinárodnej charterovej doprave sa už nebude lietať do tureckého Bodrumu.

„Naďalej ostávajú lety do Antalye v Turecku, bulharského Burgasu a egyptskej Hurghady,“ dodal s tým, že ciele charterových letov závisia hlavne od ekonomických možností obyvateľov regiónu.



Ku koncu apríla mala spoločnosť istých približne sto letov zo sliačskeho letiska, pričom toto číslo sa môže do konca mája zmeniť, pretože ešte prebiehajú rokovania s partnermi. Do uvedených destinácií zo Sliača bude lietať štyri až päť spoločností, čo je výhodou v prípade nečakaného výpadku niektorej z nich.



Cestujúcim na letisku stále chýba príletová hala, ktorej vybudovaniu bráni neukončený súdny spor ťahajúci sa od roku 2012 a súvisiaci s výstavbou odletovej haly.

Pre uspokojenie zvýšeného záujmu cestujúcich v minulom roku zvýšili počet parkovacích miest pri letisku, pričom zamestnanci sa vždy snažia vychádzať v ústrety cestujúcim, aby mohli zaparkovať svoje vozidlá.

Ako dodal obchodno-ekonomický riaditeľ, čo sa týka ceny za parkovanie na letisku, zatiaľ neuvažujú o jej zvýšení a v prípade, že by stúpla, tak len o nevyhnutné náklady.