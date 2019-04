Prvého mája vypravia historický vlak na trase Zvolen – Brezno a späť

Mimoriadna jazda historickým vlakom bude s možnosťou návštevy Čiernohronskej železničky.

29. apr 2019 o 17:20 (MD)

BREZNO. Prvý máj bude dňom otvorenia 28. sezóny Čiernohronskej železničky a 17. sezóny Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. V tento deň opäť vypravia aj mimoriadny historický vlak Klubu historickej techniky Zvolen a Železničného múzea SR na trase Zvolen – Brezno a späť.

Mimoriadne historické vlaky nečakajú na žiadne prípoje, návštevníkov ČHŽ vlak čaká do svojho plánovaného odchodu z Brezna o 15.53. Cestovný lístok neplatí vo vlakoch Čiernohronskej železnice. Účasť je na vlastnú zodpovednosť.

Odchod vlaku zo Zvolena je o 7.10, príchod vlaku do Brezna o 10.32, odchod vlaku z Brezna o 15.53, príchod vlaku do Zvolena o 18.41. Z Brezna do Čierneho Balogu a späť bude zabezpečený prípoj autobusmi SAD.

Vláčiky ČHŽ budú 1. mája jazdiť podľa bežného letného cestovného poriadku a cenníka – t. j. každú hodinu do Vydrova s motorovou lokomotívou a každú hodinu na Dobroč, alebo Šánske s parnou lokomotívou.