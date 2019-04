Vo Zvolene sa pripravuje výnimočný projekt Viladomy M. M. Hodžu

Môže bytový dom priniesť do lokality viac zelene ako svojou výstavbou zaberie? O budúcnosti bývania v centre Zvolena sme sa rozprávali s Ing. Rastislavom Bielikom PhD., konateľom staviteľskej spoločnosti Tyrion.

29. apr 2019 o 18:41

Začnem základnou otázkou, je vo Zvolene vôbec potrebné stavať nové byty?

V roku 2000 bol počet obyvateľov Zvolena 44 600, v roku 2016 to už bolo takmer o 2000 obyvateľov menej. Ak nechcú mestá strácať obyvateľov musia ponúkať podmienky pre dobrý život. Napríklad zaujímavé pracovné príležitosti, kvalitné bývanie a vzdelávanie, fungujúce služby, zdravé životné prostredie, bezpečnosť. Ponuka atraktívneho bývania je jednou z podmienok ako osloviť mladé rodiny, či ako dotiahnuť do mesta investície s vyššou pridanou hodnotou. Nesmieme tiež zabúdať, že mnohým panelákom sa o 20 až 30 rokov, čo je bežné obdobie splácania hypotéky, skončí životnosť, na ktorú boli projektované.

Hovoríte o výnimočnom rezidenčnom projekte, čím sú Viladomy M. M. Hodžu jedinečné?

Ak by som to mal charakterizovať v troch slovách odpoviem: lokalita, architektúra, ekológia. Šesť minút chôdzou od námestia, v priamom styku s elektrárenským kanálom a výhľadom na mestský park Lanice je v územnom pláne dlhodobo naplánovaná bytová výstavba. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za toto výnimočné územie, chceme, aby rovnaké parametre spĺňal aj náš projekt.

Nebude to bývanie len pre „horných desaťtisíc“?

Naším cieľom je, aby budúcich obyvateľov Viladomov M. M. Hodžu spájal predovšetkým záujem žiť v zdravom a bezpečnom prostredí, v komunite rozhľadených a tolerantných susedov. Projekt je navrhnutý tak, aby si v ňom našli ideálne miesto pre život viaceré skupiny obyvateľstva. Od mladých ľudí, ktorí si kupujú svoje prvé bývanie, cez seniorov, ktorí hľadajú pokoj a dostupnosť služieb až po rodiny s deťmi, ktoré túžia bývať v centrálnej mestskej zóne. Skladba bytov je tomu prispôsobená, od kompaktných jednoizbových až po priestranné 5 izbové byty s veľkými terasami.

Ako by ste charakterizovali architektúru Viladomov M. M. Hodžu?

Nadčasový dizajn, elegancia, kvalitné materiály, zakomponovanie živých rastlín do fasády objektov.

Aké vysoké budú Viladomy M. M. Hodžu v porovnaní s okolitou zástavbou?

Územný plán ráta na tomto území s výstavbou bytových domov s piatimi nadzemnými podlažiami. Rozhodli sme sa pre variantu viladomov s menšou výškou nadväzujúce na pôvodné bytové domy vybudované okolo elektrárenského kanála, ktoré dodnes mnohí považujú za jedno z najlepších bývaní vo Zvolene. Viladomy budú mať 4 poschodia s ustúpeným piatym nadzemným podlažím. V porovnaní so susednými bytovými domami Emporia a Panoráma ide o najnižší projekt.

Hovoríte o zelenej výstavbe, je vôbec možné navrhnúť a postaviť ekologický rezidenčný projekt?

Príklady zo zahraničia potvrdzujú, že áno. Téme zelenej a trvalo udržateľnej výstavby sa už venujú celé architektonické tímy, zelené budovy majú svoj vlastný rating. Hodnotí sa napríklad výber miesta stavby, podiel recyklácie stavebného odpadu, energetická efektívnosť nového objektu či celkové minimalizovanie negatívnych vplyvov pre okolie a krajinu.

Nie je zahusťovanie centrálnej mestskej zóny v rozpore s trvalo udržateľnou a ekologickou výstavbou?

Bývanie v centrách miest sa vo všeobecnosti považuje za trvalo najviac udržateľnú formu bývania. Školy, škôlky, obchodné centrum, úrady, kaviarne, reštaurácie, zdravotnícke služby, pracovné možnosti a hromadná doprava, to všetko budú mať obyvatelia Viladomov M. M. Hodžu v pešej dostupnosti do niekoľkých minút. Namiesto každodennej jazdy autom tak idú do popredia iné formy osobnej dopravy - chôdza, bicykel, MHD.

Výstavbou však dôjde k úbytku zelenej plochy, nie?

Napriek tomu, že to môže znieť na prvé počutie až neuveriteľne, po realizácií projektu viladomov sa množstvo zelene na danom území zvýši takmer o 20 percent. Tento výsledok sme dosiahli využívaním zelených striech s intenzívnou zeleňou a zakomponovaním rastlín a zelených plôch do samotnej fasády domov. Taktiež stromov bude po realizácií projektu na danom území až trikrát viac ako v súčasnosti. To sú len niektoré z ekologických výnimočností tohto projektu.

Je ich viac?

Pamätníci z okolia si pravdepodobne pamätajú, že sa do tejto oblasti v 70. a 80. rokoch vyvážal stavebný odpad z okolitých stavieb. Geologickým prieskumom sme zistili, že navážka stavebného odpadu siaha na tomto území až do výšky 6 metrov. Keďže skladovať stavebný odpad takto blízko vodného toku a zároveň prírodnej oblasti Horné Lanice nie je podľa nášho názoru vhodné, rozhodli sme sa v rámci budúcej realizácie stavby tento dovezený stavebný odpad odviesť. Stavebný odpad, ktorý to umožní, recyklovať a ostatné časti ekologicky uskladniť na miestach na to určených. Toto považujem z environmentálneho aj investičného hľadiska za najvýraznejší príspevok pre lokalitu. Zaujímavých ekologických riešení však projekt ponúkne viac. Napríklad zachytávanie dažďovej vody do zásobníkov a ich následné využívanie na zalievanie zelene na fasáde či elektrickú zásuvku pre nabíjanie elektromobilov na každom parkovacom mieste.

Keď spomíname automobilovú dopravu, tá je už dnes podľa mnohých obyvateľov centrálnej časti Zvolena preťažená. Nezhoršia Viladomy M. M. Hodžu ešte viac súčasný stav?

Myslíme si, že projekt Viladomy M. M. Hodžu bude v mnohých ohľadoch súčasťou riešenia. Napríklad, po odstránení navážky nám vznikne priestor na výstavbu až dvoch poschodí podzemných garáží. Parkovacích miest tak budeme môcť vybudovať viac ako budú potrebovať samotní obyvatelia viladomov. Majitelia automobilov, ktorí bývajú v okolitých starších bytových domoch s nedostatočnými parkovacími plochami si tak budú môcť kúpiť parkovacie miesto v projekte Viladomov M. M. Hodžu. Pomôžeme tak spriechodniť okolité ulice, ktoré upchávajú zaparkované autá. Predpokladáme tiež, že budúci obyvatelia viladomov budú priekopníkmi ekologickej dopravy v meste. Verím, že rozvinutá cyklodoprava spolu s elektromobilmi budú už onedlho bežnou súčasťou života v centrálnej mestskej zóne.

V akej fáze prípravy sa momentálne Viladomy M. M. Hodžu nachádzajú?

V decembri minulého roku sme podali žiadosť o územné rozhodnutie. Veríme, že kompetentné orgány a Mesto Zvolen urobia všetko pre to, aby sa tento výnimočný projekt mohol začať realizovať čo najskôr.

Kde je možné vidieť Vaše realizované projekty?

V Banskej Bystrici sme realizovali odbornou i laickou verejnosťou pozitívne hodnotené bytové domy Viladom Komenského na Jesenskom vŕšku a Viladom Janka Kráľa nachádzajúci sa v trojuholníku medzi pešou zónou, mestským parkom a banskobystrickou Európou. Momentálne dokončujeme Viladom Tajovského situovaný nad mestským parkom v Banskej Bystrici a v širšom centre Prešova aktuálne realizujeme rezidenčnú štvrť Záhradné sady.