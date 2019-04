Regionálny futbal v kocke: Podrobný prehľad od IV. ligy po II. triedu

Hriňová dokonale zaskočila Šalkovú, Kováčová zaváhala a je druhá. Látky stratili body v Očovej, V H. Tesároch nevídaná prestrelka.

29. apr 2019 o 10:44 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Šalková – Hriňová 2:5 (1:1)

Góly: 45. M. Debnár, 48. Z. Vučković – 10. M. Jablonský, 64. J. Malček, 69. a 79. L. Bambura, 84. J. Sekereš. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Škvarek, 100 divákov,

Hriňová: J. Vreštiak – O. Miklian, K. Halama, D. Slosiarik, M. Jablonský (77. M. Bariak), J. Malček, D. Vreštiak, T. Pohorelec, D. Šufliarsky (30. M. Hanes), L. Bambura (82. J. Sekereš), J. Marcinek

Sobotný súboj medzi štvrtou Šalkovou a jedenástou Hriňovou mal jasného favorita. V 10. minúte otvoril skóre hosťujúci Jablonský a dokonale tak zaskočil domácich. Do polčasu sa však podarilo Šalkovej vyrovnať zásluhou Debnára. Krátko po zmene strán sa domáci dostali do vedenia vďaka gólu Vučkoviča. To však bolo posledné, na čo sa domáci zmohli. Hriňová bola efektívnejšia, v 64. minúte vyrovnával Malček. O 5 minút poslal hostí do vedenia Bambura. Ten istý hráč zvýšil na 4:2 v 79. minúte. Klinec do rakvy zlomených domácich zatĺkol v 84. minúte Sekereš. Hriňová sa tak spoločne s Novou Baňou postarala o prekvapenie kola.

Pliešovce – Tornaľa 2:2 (2:1)

Góly: 7. Vilhan, 18. Hradňanský – 42. Levický (11 m), 70. Duczmann. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Faber, 100 divákov.

Pliešovce: Gnida – Palovič (80. Polaček), Kouřil, Vilhan, Hradňanský, Sýkora, Bobor, Benedik, Kudlík, Hraško, Jamnický

Pliešovce chceli doma bodovať naplno. Úvod mali hráči Tatrana fantastický, už v 7. minúte skóroval Vilhan, v 18. minúte sa presadil Hradňanský. Hralo sa kvalitné a kombinačné stretnutie z oboch strán. Za stavu 2:0 začali domáci hrať zo zabezpečenej obrany a na brejky. Pár šancí si vytvorili, ale ďalší gól už nepridali. Hostia znížili v 42. minúte z penalty, ktorú premenil Levický. Po zmene strán mali Pliešovce ďalšie tri vyložené šance, ktoré mohli priniesť domácim tak potrebný dvojgólový náskok, no nestalo sa tak. V 70. minúte vyrovnával na 2:2 po ojedinelej chybe domácich hráčov Duczmann. Tornaľa bola opticky lepšia, no bližšie k víťazstvu boli Pliešovce, ktoré, žiaľ, nepremenili svoje šance, a tak sa obe mužstvá body delili.

Badín – Kováčová 0:0 (0:0)

ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Železňák, 280 divákov.

Kováčová: J. Polóny – V. Plavec, R. Shuper, V. Skydan, P. Majerčík, O. Shushpanov (72. M. Hanulík), L. Ríša, R. Duda, A. Bordun, A. Šanta (88. I. Volko), M. Turák (80. M. Kujan)

Zápas medzi Kováčovou a Badínom sľuboval kvalitný futbal. Až 280 divákov, ktorí prišli na futbalový štadión v Badíne, však gól nevidelo. Tento výsledok hrá do kariet rivalovi z Badína – Rakytovciam, ktoré sa vďaka zaváhaniu Kováčovej posunuli na čelo tabuľky.

Medzibrod – Detva 1:0 (1:0)

Gól: 37. Samuelčík. ŽK: 1 – 4. Rozhodoval: Burger, 150 divákov.

Detva: Torbica – Škopík, Sekereš, Krstich, Šťastný, Šulek, Rapčan, Kamas (75. Berkeš), Karásek, Tužinský, Dianiška

Prvý polčas sa začal lepšie pre domácich. Už v druhej minúte sa do tutovky dostal Pipich. Po centrovanej lopte z pravej strany brankár hostí loptu vyrazil na jeho nohu, ale ten prestrelil odkrytú svätyňu hostí. V 23. minúte zahrával domáci Samuelčík priamy kop z hranice šestnástky, žiaľ, vypálil iba do múru. O ďalšie 2 minúty Samuelčík vysunul kolmou prihrávkou Vanča, ktorého strelu brankár hostí zlikvidoval. Domáci sa dočkali gólu až v 36. minúte po efektnej hlavičke Samuelčíka – 1:0. O minútu nato mohol byť náskok dvojgólový. Pipich nacentroval loptu z pravej strany na útočníka Studeného, ktorý na dvakrát neprekonal hosťujúceho brankára z bezprostrednej blízkosti. V závere prvého polčasu si brankár hostí pripísal ďalší zákrok po strele Pipicha. V druhom polčase sa priebeh hry nezmenil. Domáci neustále tlačili a hrali v podstate na jednu bránu. Hostia hrozili len sporadicky. Najväčšie šancu druhého polčasu spálil Rajčok. Diváci videli kopu ďalších pološancí, ktoré domáci nedokázali využiť. V 59. min. po ojedinelej šanci hostí domáci brankár Škubák podržal svoj tím, keď reflexívne vyrazil hlavičku hostí. V závere zápasu hostia ešte cítili šancu na získanie bodu, no domáci si to postrážili a zvíťazili po výsledku 1:0.

Ostatné výsledky 19. kola: Rakytovce – Tisovec 2:0, Č. Balog – N. Baňa 1:3, S. Ďarmoty – Príbelce 1:0.

1. Rakytovce 19 15 1 3 34:20 46

2. Kováčová 19 13 5 1 55:16 44

3. Medzibrod 19 11 6 2 31:15 39

4. Šalková 19 10 3 6 45:29 33

5. Príbelce 19 10 3 6 40:31 33

6. Badín 19 8 5 6 36:21 29

7. Č. Balog 19 9 1 9 43:37 28

8. S. Ďarmoty 19 8 4 7 39:33 28

9. Tornaľa 19 8 4 7 32:36 28

10. Pliešovce 19 5 5 9 29:38 20

11. Hriňová 19 4 3 12 26:45 15

12. Detva 19 3 3 13 26:54 12

13. Tisovec 19 3 2 14 18:52 11

14. N. Baňa 19 2 3 14 13:40 9

V. liga skupina C

D. Niva – Hrochoť 2:0 (0:0)

Góly: 55. Babiak, 90. Ziman. ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Kúchen, 150 divákov.

D. Niva: Vilhan – Tuharský, Vidhold, Kúdelka, M. Kyslý (90. Korpáš), Hrčka, Cibuľa, M. Kucbel (70. Molnár), Plichta, Babiak, J. Kucbel (89. Ziman)

Dobronivčania konečne zabrali naplno. Pravdou síce je, že v prvom dejstve sa domáci herne trápili. Ani jedno z mužstiev si nevytvorilo vyloženú šancu. V druhom polčase domáci zatlačili súpera, v 55. minúte sa po peknej akcii presadil Babiak, ktorý šiel sám na brankára súpera. Rusko mu prvý pokus ešte zneškodnil, ale odrazenú loptu od brankára už Babiak pohodlne doklepol do prázdnej brány. Trénerovi zeleno-žltých vyšlo striedanie, na ihrisko poslal v 89. minúte Zimana, ktorý v záverečnej minúte rozhodol gólom zo šestnástky. Dobrá Niva vyhrala zaslúžene.

Lieskovec – Jakub 0:1 (0:0)

Gól: 79. Čief. ŽK: 0 – 2. Rozhodoval: Pleva, 100 divákov.

Lieskovec: Pav. Kováč – Pet. Kováč, Vrbovský, Vronský, Borgoň, Sylvester, Vrana, Gajdoš, Výbošťok, Ivan (85. Krkoš), Kováčik (85. Šimšík)