Zvolen v superlige malého futbalu ešte neprehral

SZMF Superliga pokračovala druhým kolom, ktoré sa opäť hralo vo Zvolene na umelej tráve futbalového štadióna MFK Zvolen.

26. apr 2019 o 19:06 (mim)

ZVOLEN. Za trvalého dažďa pod umelým osvetlením sa predstavila znova štvorica účastníkov SZMF Superligy skupiny Východ. V prvom dueli sa stretli výbery líg malého futbalu z Nitry (v prvom kole remizovali so Zvolenčanmi) a Prešova (v prvom kole prekvapili víťazstvom nad favoritom z Košíc).

Nitrania favorita prekvapili variabilnou pozičnou hrou a výborným pohybom. Už v piatej minúte si vytvoril priestor na strelu Edo Gajdoš a presnou strelou otvoril skóre duelu. Ataky Prešova spoľahlivo likvidoval reprezentačný brankár Huzovič. Do polčasu sa skóre nemenilo, na premočenej hracej ploche sa nedalo príliš kombinovať.

Šance na oboch stranách gól nepriniesli a záverečný vabank zverencov trénera Kačmára nevyšiel, keď v snahe vyrovnať po chybách v rozohrávke inkasoval v posledných dvoch minútach góly do prázdnej bránky po strelách Volentiera a Drotára. V posledných sekundách dosiahol predsa ešte čestný úspech Prešova Dyačovský. Nitrania v tomto dueli zvíťazili 3:1.



V druhom zápase čakal Zvolenčanov práve výber Košíc, tvorený prevažne reprezentantmi, a majstrami Slovenska z uplynulej sezóny a dokonca posilnení aj žolíkom Marošom Sasákom, ktorý priletel iba kvôli tomuto stretnutiu na obrátku z pôsobenia v Londýne. Kvalita, aspoň tá papierová, bola tak na strane východniarov, no v zostave Zvolenčanov figurovali tiež kvalitní hráči so skúsenosťami i z Ligy majstrov a z majstrovského tímu Limfu Zvolen.

Košice - Zvolen 2:2 (1:0)

Góly: P. Gere, M. Gere - Jamnický, Pařenica

Zostava Zvolena: Pavlenda, Höger - Vreštiak, Kouřil, Kucbel, Hanuska, Pařenica, Jamnický, Bobor, Borgoň, Kindernaj, Valach, Rerich, Kotora, Bordun. Tréner: Štefan Sudimak

Základná zostava Košíc pripomínala tú reprezentačnú z ME v Kyjeve, veľký favorit stretnutia však potreboval na odpútanie z poslednej priečky naplno bodovať a tomu zodpovedala aj taktika, s ktorou do stretnutia nastúpil.

Domácich však nezaskočila a už v úvode mohol ísť Zvolen do vedenia, keď sa pred Pangrácom dvakrát nepresadil Bobor. Košičania umne dirigovaní Pillárom dokazovali kvality v rozohrávke, no Zvolenčania zodpovedne dostupovali k súperovi a nedovolili rozvinúť nebezpečnú akciu. Strely z diaľky nerobili Pavlendovi problém a domáci sa čoraz viac osmeľovali.