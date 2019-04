Brankár Čiliak: Neriešim, kto bude jednotka, hlavné je, aby sme mali výsledky

Zvolenský rodák sa na domáci šampionát teší, vie, že dostať sa na šampionát pri súčasnej kvalite gólmanov bude ťažké.

25. apr 2019 o 16:58 SITA

PIEŠŤANY. V predchádzajúcej sezóne bol jednotkou slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Dánsku, dva týždne pred začiatkom domáceho svetového šampionátu už je v príprave národného tímu SR a rád by chytal aj pred slovenskými priaznivcami.

Návrat do Brna príjemnou zmenou

Brankár Marek Čiliak rovnako ako pred rokom prišiel do tímu trénera Craiga Ramsayho z českej Komety Brno, tentoraz za trochu iných okolností.

V sezóne 2017/2018 sa stal s Kometou národným šampiónom, aktuálny ročník začal v Slovane Bratislava v KHL a po návrate do Brna skončil jeho tím už v semifinále play-off.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kanadský obranca Fraser: Nikdy nezabudnem na spoluhráčov

„Návrat do Brna bola pre mňa príjemná zmena, naštartovalo ma to. Bol som spokojný s tým, ako to dopadlo,“ rozhovoril sa 29-ročný zvolenský rodák po príchode k národnému výberu.

Nerieši, kto bude jednotka

Jeho konkurentmi v boji o šampionát sú aktuálne Denis Godla a Július Hudáček. „Máme veľa dobrých brankárov, dostať sa na MS je ťažké. Som rád, že tu môžem byť,“ pokračoval Čiliak, ktorý sa rovnako ako ďalší reprezentanti SR teší na MS v Košiciach a Bratislave.

„Šampionát je doma a každý sa na turnaj chce dostať. Tešil som sa na príchod k tímu,“ uviedol. Čo bude podľa Čiliaka dôležité v súvislosti s majstrovstvami sveta?

„Brankári sa musíme dať dokopy, aby sme pomohli mužstvu bez ohľadu na to, kto pôjde chytať. Neriešim to, kto bude jednotka, dvojka či trojka. Hlavné je, aby sme mali výsledky,“ prezradil.

Príprava proti Čechom

V aktuálnom týždni absolvujú slovenskí hokejisti dva prípravné súboje proti Čechom.

„Budú to náročné zápasy. Videl som ich zostavu, budú nabití. Bude to ťažké. Teším sa na to, je to výzva. Som zvedavý, ako to zvládneme.

Súboje s Čechmi sú prestížnejšie, isto to tak vníma každý,“ povedal Čiliak.

Ten v Česku odchytal už mnoho sezón, preto z tábora súpera pozná viacero hráčov. „Bude to motivácia navyše. Niečo sme si napísali s klubovým spoluhráčom Martinom Zaťovičom, ale neboli to práve hecovačky,“ prezradil.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tréner Zvolena Andrej Podkonický: Bronz ma neteší, mužstvo malo na viac

Majstrovstvá sveta na Slovensku sú na programe od 10. do 26. mája. Slováci sa predstavia v základnej A-skupine v Košiciach a ich súpermi budú postupne Američania, Fíni, Kanaďania, Nemci, Francúzi, Briti a Dáni. Čechov čakajú súboje v bratislavskej B-skupine po boku Švédov, Nórov, Rusov, Lotyšov, Talianov, Rakúšanov a Švajčiarov.

Okrem prípravných súbojov proti Čechom (v piatok 26. apríla o 18.00 h v Trenčíne a o deň neskôr v rovnakom čase v Nitre) absolvujú Slováci pred MS ešte dva zápasy - v sobotu 4. mája ich v Poprade preveria Briti a generálkou na šampionát bude pre nich zápas proti Nórom v utorok 7. mája v Michalovciach.