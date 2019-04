Turnaj žiakov základných škôl – Oranjes Junior Cup 2019

Cieľom futbalového turnaja je motivovať deti k športu už odmalička.

24. apr 2019 o 10:56 (mim)

ZVOLEN. Popri pravidelnej tréningovej činnosti Oranjes Zvolen v rámci futbalovej prípravy mládeže pripravili pre deti 1. a 2. ročníkov ZŠ futbalový turnaj a rôzne pohybové súťaže nazvané Oranjes Junior Cup 2019 v priestoroch ZŠ Námestie mládeže na Západe.

Pozvanie prijali a s veľkou vervou sa zúčastnili žiaci piatich ZŠ zo Zvolena, Budče i Pliešoviec.

Neopísateľná radosť z hry, smútok aj slzičky po prehrách, a, samozrejme, bojovnosť a nádejné výkony sprevádzali celú vydarenú akciu, desať zápasov a individuálne súťaže zručnosti. Každý účastník dostal pamätnú medailu.

„Cieľom nášho projektu je motivovať deti k športu už od- malička. Svoje zázemie sme našli na ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene. Našou snahou bolo do turnaja zapojiť čo najviac škôl zo Zvolena a okolia a vyvrátiť názor, že deťom sa nechce športovať. Priviesť deti k športu je ťažšia úloha, ako to bolo v minulosti, ale ak ich dokáže človek zaujať, tak deti športovať budú. Toto je cesta a týmto sa chcem poďakovať aj vedúcim družstiev zo škôl, ktorí sa na našom turnaji zúčastnili. A na to, či sme náš cieľ splnili, je potrebné opýtať sa detí,“ povedal šéftréner Oranjes Tomáš Švec.

Súťaže zručností: Najrýchlejší hráč: Juraj Segeč – 9.ZŠ, najrýchlejšia strela: Ján Štefaňák – Budča, najlepší technik: Vojtech Kelemen – Budča

Individuálne ocenenia: Najlepší strelec: Andrej Barcík 12 gólov – Pliešovce, najlepší hráč: Juraj Kaňuch – ZŠ Dominika Savia, najlepší brankár: Samuel Capovčák – ZŠ Alexyho, najlepší tréner: Jozef Nociar – ZŠ Dominika Savia, cena fair play: ZŠ s MŠ Pliešovce