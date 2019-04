R2 pri Zvolene bude čiastočne uzavretá

Dopravné obmedzenia potrvajú viac ako štyri mesiace.

23. apr 2019 o 18:24 SITA

BUDČA. Národná diaľničná spoločnosť čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R2 v kilometri 230,00 až 231,00 v smere jazdy vľavo. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová, dôvodom je oprava mosta nad cestou R1 a potokom Bieň v katastri Budče v okrese Zvolen.

Obmedzenie potrvá od stredy 24. apríla od 12.00 do 13. septembra do 18.00. "Stavebné práce budú vykonávať v dvoch etapách, v prvej etape budú opravovať most v ľavom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu," vysvetlila hovorkyňa.

"V druhej etape budú opravovať most v pravom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu," doplnila.