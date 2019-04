Regionálny futbal: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od IV. ligy po II. triedu

Kováčová strelila Detve v IV. lige za 45 minút 6 gólov.

22. apr 2019 o 11:42 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Detva 6:0 (0:0)

Góly: 60., 67. a 67. Turák, 63. a 82. Duda, 84. Duda (11 m). ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Herdel, 220 divákov.

Kováčová: Polóny – Plavec (46. Lauč), Shuper, Turák (75. Kujan), Majerčík, Ríša, Duda, Bordun, Giertl (66. Hanulík), Šanta (73. Volko), Shushpanov (46. Skydan)

Detva: Torbica – Krstich, Sekereš, Ilić (33. Michálik), Šťastný, Berkeš, Rapčan, Šulek, Tužinský, Dianiška, Kamas (80. Śiandor)

Aj keď šlo o regionálne derby, favorit bol jasný – líder súťaže Prameň Kováčová. V prvom dejstve však hostia spod Poľany dobre bránili, domáci niekoľko šancí nepremenili a vďaka nepresnej hre sa im nepodarilo preniknúť za obranu Detvy. Hostia si nevytvorili žiadnu šancu. Po zmene strán sa ale obraz hry zmenil. Od úvodu druhého dejstva mali domáci hru pod kontrolou, súper si nevytvoril opäť žiadnu šancu. Kováčová po pekných akciách a dobre zahratých štandardkách strelila za 45 minúť až 6 gólov, o ktoré sa podelili iba dvaja hráči – Mário Turák a René Duda. Obaja sa tešili z hetriku.

Tisovec – Pliešovce 2:0 (1:0)

Góly: 24. Szczepaniak, 51. Švantner. ŽK: 3 – 3. Rozhodoval: Holas, 150 divákov.

Pliešovce: Gnida – Benedik (73. Rell), Kouřil, Vilhan (46. Polaček), Malatinec, Hradňanský, Kudlík, Jamnický, Hraško (82. Paľov), Sýkora, Bobor

V Tisovci sa hral veľmi dôležitý zápas. Oba tímy chceli a vlastne museli bodovať naplno. Podľa slov domáceho trénera Mareka Draka loptu aj priebeh zápasu kontrolovali domáci hráči počas celého stretnutia, držali najmä stred poľa. Tisovec si vypracoval viacero príležitostí. V 24. minúte otvoril skóre Szczepaniak, no viacero šancí domácich ostalo ešte nevyužitých, súpera prakticky k ničomu nepustili. Po zmene strán podržal domácich gólman Košičiar pri veľkej šanci Pliešoviec. Avšak v 51. minúte skóroval Švantner, ktorý tak upravil na konečných 2:0.

Hriňová – Rakytovce 0:1 (0:0)

Gól: 89. Arvensis. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Maslen, 200 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – Miklian, Bariak (49. Marcinek), Purdek, Melich (67. Šufliarsky), Slosiarik, Paprčka, D. Vreštiak, Malček (57. Gombala), Pohorelec, Bambura

Trápiaca sa Hriňová privítala druhý tím tabuľky z Rakytoviec. Favorit bol teda jasný, no na ihrisku to až tak badať nebolo. Hriňovčania mali v určitých fázach prvého polčasu navrch. Šance si vypracovali obe mužstvá, ale ostalo len pri šanciach. Navyše, po zmene strán boli domáci lepším tímom, v niektorých momentoch im chýbala aj potrebná šťastena. Domáci majú ťažké srdce na rozhodcov, podľa nich mal v 85. minúte odpískať penaltu v prospech Spartaka, no nestalo sa tak a v 89. minúte rozhodol o osude stretnutia rohový kop, na ktorý si nabehol Avensis a hlavou poslal loptu za Vreštiakov chrbát.

Ostatné výsledky 18. kola: Príbelce – Šalková 2:1, Tornaľa – Medzibrod 1:0, N. Baňa – S. Ďarmoty 0:0, Badín – Č. Balog 7:1

1. Kováčová 18 13 4 1 55:16 43

2. Rakytovce 18 14 1 3 32:20 43

3. Medzibrod 18 10 6 2 30:15 36

4. Šalková 18 10 3 5 43:24 33

5. Príbelce 18 10 3 5 40:30 33

6. Badín 18 8 4 6 36:21 28

7. Č. Balog 18 9 1 8 42:34 28

8. Tornaľa 18 8 3 7 30:34 27

9. S. Ďarmoty 18 7 4 7 38:33 25

10. Pliešovce 18 5 4 9 27:36 19

11. Hriňová 18 3 3 12 21:43 12

12. Detva 18 3 3 12 26:53 12

13. Tisovec 18 3 2 13 18:50 11

14. N. Baňa 18 1 3 14 10:39 6

V. liga skupina C

B. Štiavnica – Bzovík 2:1 (0:1)

Góly: 56. Kminiak (11 m), 89. Michalek – 29. Augustín. ŽK: 1 – 6. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Laššák, 75 divákov.

Bzovík: Alakša – Ďatko, Zaťkov, Ližbetin, Očenáš, Cibuľa, B. Výboh, T. Augustín (82. Čiak), Babiak, J. Augustín, A. Výboh (61. Dedok)

Zápas sa hral za krásneho počasia, domáci mali byť jasným favoritom, ale na ihrisku to tak nevyzeralo, a tak hostia po prvom polčase zaslúžene viedli, keď skóroval Augustín.