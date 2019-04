Tréner Zvolena Andrej Podkonický: Bronz ma neteší, mužstvo malo na viac

Sklamanie z vypadnutia Zvolena v ňom stále rezonuje, no už sa sústredí na domáci svetový šampionát.

18. apr 2019 o 18:29 Stanislav Černák

ZVOLEN. Andrej Podkonický prežil počas svojej prvej sezóny v pozícii hlavného trénera úspešnú sezónu. Bola by ešte lepšia, kebyže jeho mužstvo HKM Zvolen postúpi do finále najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

Na „keby“ sa však nehrá a hlavný tréner Zvolena netají, že sklamanie z vypadnutia v ňom pretrváva dodnes. Momentálne sa však snaží už na to nemyslieť, pretože sa pripojil k slovenskému reprezentačnému tímu, kde bude zastávať na nadchádzajúcom domácom svetovom šampionáte úlohu jedného z asistentov Craiga Ramsayho.

Úspešný mladý tréner sa medzi jednotlivými zrazmi zastavil doma vo Zvolene. Túto príležitosť sme využili a späťtne sme sa vrátili k uplynulej sezóne a vypadnutiu Zvolena s Nitrou. Prebrali sme aj blížiaci sa šampionát a trénerské ambície Andreja Podkonického.

Poďme k uplynulej sezóne, ktorá pre HKM Zvolen nebola zrejme podľa očakávaní. Zhodnoťte uplynulú sezónu z pozície hlavného trénera HKM Zvolen, začnime základnou časťou...

- Celkom som spokojný s pôsobením v základnej časti aj s herným prejavom mužstva. Chalani začali hrať, čo som od nich chcel a hrali hokej, ktorý som si predstavoval. Samozrejme, prišla väčšia kríza, škoda, že nás postihla. V závere základnej časti som bol sklamaný, lebo sme mali na to, aby sme dlhodobú časť vyhrali. Prehrali sme si ju v posledných štyroch zápasoch a nie počas krízy. Tuším sme tri zápasy viedli a prehrali sme si ich v závere. Spokojný som však s prejavom a atraktívnym hokejom, ktorý sme predvádzali počas základnej časti.

A čo play off? Séria proti Budapešti podľa mňa nepreverila dostatočne káder HKM pred ďalším náročným súbojom s Nitrou ....

- Vedeli sme, že či budeme hrať proti Budapešti, Miškovcu alebo Novým Zámkom, že to bude iba o našom útočení a súperovom bránení a jeho čakaní na protiútoky. Nové Zámky by boli pre nás asi najlepším súperom. Predsa len, je to slovenské mužstvo, bola by v play off tak potrebná rivalita. Budapešť splnila cieľ už len tým, že sa dostala do play off. Až do tretieho zápasu, kým hráči Budapešti trochu nepocítili, že by mohli s nami niečo uhrať a dostavili sa u nich emócie. Kritériá play off spĺňal asi len štvrtý a piaty zápas. Neboli to klasické stretnutia vo vyraďovacej časti. MAC boli v lige prvý rok a nebola medzi nami taká rivalita ako medzi slovenskými mužstvami. Bolo by to iné, kebyže hráme napríklad s Trenčínom, ktorý som mimochodom za súpera nechcel. Všetci videli aj ako hrali proti Nitre.

Bronz bol istotne slabou náplasťou po vypadnutí s Nitrou...

- Určite hej. Mňa bronz neteší. Niekto môže povedať, že som bol prvýkrát hlavným trénerom a získal som hneď bronz, čo niekto nezíska počas celej trénerskej kariéry, ale pre mňa to nie je smerodatné, pretože to mužstvo malo na viac.

V čom vidíte už s odstupom času hlavné príčiny neúspechu v sérii proti zraneniami sužovanej Nitre?

- Možno nám uškodilo práve aj to, že Nitra nehrala v plnej zostave. Keď sa hráči pozreli pred zápasom na zostavu Nitry, tak v podvedomí ich možno podcenili. Všetko to však bolo o šanciach. Vytvorili sme si ich mnoho, no nám v play off odišla koncovka. Či s Budapešťou, či s Nitrou. Čo som narátal v semifinále sme nastrelili 13 alebo 14 tyčiek. V poslednom zápase to boli štyri. A to rozhodlo. Keby sme dávali z tých šancí góly, tak postúpime úplne v pohode. Herne sme boli lepší. Samozrejme, väčšie srdce bolo vidieť od Nitry. Naši hráči sa potom dostali do frustrácie z toho, že sa nevedeli gólovo presadiť. Najmä prvé dva útoky. Niektorí chalani mali 5 až 6 vyložených šancí a to psychicky hráča poznačí. Začína rozmýšľať, prečo nevie premeniť šance. A práve toto sú tie momenty, prečo sme nepostúpili. Je to škoda, mali sme na to.

Kedy nastal zlomový bod v neúspešnej sérii proti Nitre. Ten rýchly gól Nitry v úvode siedmeho zápasu?

- V tejto sérii bolo veľa momentov, ktoré sa dajú považovať za zlomové. Počas sezóny som sa snažil chalanov pripraviť na niektoré z nich. Nemôže s nimi zahýbať jeden alebo dva góly, lebo máme útočnú silu na to, aby sme to zvrátili. V prvom, treťom, piatom a siedmom zápase sa nemôžeme rozsypať na polhodinu a prestať hrať. Potom sa to ťažko dobieha, keď súper len bráni. Samozrejme, v siedmom zápase, keby sme dali gól na 1:2, keby Mitchell trafil do prázdnej brány, tak vyhráme aj 4:2. Dokázali by sme to otočiť, mali sme na to silu. Nitra nemala toľko síl, oni vedeli len to, že keď dajú gól, budú to môcť ubrániť. A to povedal aj tréner Stavjaňa. Keď bude nerozhodný stav alebo budú vyhrávať tesným rozdielom, majú šancu vyhrať, lebo nejaký gól dajú.

Napríklad v piatom zápase za stavu 1:1, keď sme hrali presilovku 5 na 3, mali sme dať na 2:1, nedali sme a zápas rozhodol blbý faul. Myslím, že aj celú sériu. Keby sme zvládli piaty zápas, tak už vyhráme. Avšak, dostali sme druhú šancu po vyhratom šiestom duely v Nitre. Pred siedmim zápasom som už neveril, že by sme to nezvládli a znovu to nevyšlo. Stále som veľmi sklamaný. Nosní hráči góly nedávali. Mali sme ofenzívne postavený tím, ale bohužiaľ nám strelecké šťastie odišlo.

Čiže hlavnou príčinou vypadnutia bolo nepremieňanie šancí?

- S mojím asistentom Raimom Summanenon si robíme štatistiky šancí, vyložených šancí spred brány a spomedzi kruhov. V štyroch zápasoch proti Nitre sme ich mali sedemnásť. A hovorím o tutovkách. Myslím, že náš neúspech bol poznačený aj tým že Nitra bola oslabená. Chalani to mali zrejme v hlavách, ale bolo to všetko o góloch.

Neuvažovali ste poslať po prvých dvoch zápasoch do brány Tomáša Tomeka? Skapski nechytal zle, ale možno chýbal chalanom vpredu nejaký impulz a práve toto mohlo byť tým krokom....

- Tomeka sme mali dať chytať s Budapešťou. Riešim to vždy s trénerom gólmanov. Už keď som chcel dať Tomeka do brány, povedal my ešte nie. Šancu vystriedať Skapskiho sme mali tuším v prvom zápase doma, keď sme prehrávali 3:0... Zrejme vtedy som mal poslať do brány práve Tomeka, možno som zaváhal. A ten ďalší zápas mal začať Tomek. Avšak Skapski potom vychytal veľa. A potom keď sme sa bavili o brankároch, zas vyhral MacKenzie.