Na Vínšpacírke padne nový rekord, sabrážovať sa bude prosecco Mareka Hamšíka

Banskobystrické námestie je vždy v poslednú aprílovú sobotu dejiskom, kde sa prekonávajú slovenské rekordy.

18. apr 2019 o 12:10 (am)

BANSKÁ BYSTRICA. Už v sobotu 27. apríla čaká Banskú Bystricu veľkolepé vinárske podujatie. Organizátori priebežne odhaľujú novinky a zaujímavosti šiesteho ročníka Vínšpacírky.

V rámci bohatého programu sa môžu aj jej účastníci zapojiť do vytvorenia nového rekordu s proseccom Banskobystričana Mareka Hamšíka. O lístky na podujatie je mimoriadny záujem, ich predpredaj čoskoro končí.

Banskobystrické námestie je vždy v poslednú aprílovú sobotu dejiskom, kde sa prekonávajú slovenské rekordy. Počas uplynulých ročníkov Vínšpacírky sa podarilo pokoriť už dva rekordy, tohto roku k nim pribudne tretí. Pred dvomi rokmi sa organizátori a návštevníci zapísali do slovenskej knihy rekordov vďaka 46 fľašiam, ktoré naraz hromadne otvorili metódou sabráže.

(zdroj: )

Počas minuloročnej, jubilejnej piatej vínnej cesty zase padol slovenský rekord v sabráži jednotlivca. Someliérovi Miroslavovi Ballovi sa podarilo v priebehu 39 sekúnd odsabrážovať neuveriteľných 65 fliaš kvalitného sektu.

Ani tento rok to nebude inak, organizátori sa rozhodli vytvoriť spoločne s návštevníkmi ďalší jedinečný a zaujímavý rekord.

„Tohto roku sme sa rozhodli vytvoriť úplne nový rekord v sabráži do diaľky. Ako prví otvoria fľaše prosecca odborníci a tí, ktorí už so sabrážou majú skúsenosti. Do pokusu o rekord sa budú môcť zapojiť aj účastníci Vínšpacírky, ktorí sa priamo na podujatí zaregistrujú na označenom mieste,“ hovorí predseda Cechu hostinských Martin Repaský.

(zdroj: )

Sabráž je slávnostná technika otvárania fliaš, ku ktorej sú nevyhnutné fľaše kvalitného šampanského.

„Vínšpacírka je synonymom legendy. Tak ako k nej patria jedinečné a kvalitného vína a vinárske legendy, som rád, že sa s ňou majú záujem spájať aj známe bystrické športové osobnosti. Tohto roku sa tešíme so záujmu futbalovej legendy Mareka Hamšíka, ktorý sa len nedávno stal športovou osobnosťou mesta Banská Bystrica za rok 2018. Aj keď je v Číne, jeho spojenie s naším mestom je citeľné. Som veľmi rád, že za tohtoročným rekordom v sabráži stojí práve jeho značka prosecca, a tak sa rekord uskutoční a zapíše do knihy rekordov vďaka Hamšík Winery,“ hovorí Martin Turčan, mestský poslanec a člen organizačného výboru.

(zdroj: )

Program Vínšpacírky vyvrcholí o 17-tej hodine slávnostným udelením cien Osobnosti Vínšpacírky a známky kvality Bystrický anjel pre jedno biele a jedno červené víno tradičnej odrody z nášho kraja.

Milovníci dobrého vína by mali zbystriť pozornosť. Predpredaj lístkov za zvýhodnenú cenu 20 € končí 20. apríla, potom bude cena lístka 25 €. Navyše, počet lístkov je limitovaný a organizátori už teraz hlásia takmer vypredané podujatie.

Pozrite si video z minuloročného rekordu: