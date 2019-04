Špirkova nádej na MS stále žije: Je to už lepšie a môžem podať stopercentný výkon

Slovenský hokejista Rastislav Špirko je už pripravený na sto percent a odhodlaný zabojovať o miesto v konečnej nominácii na MS.

17. apr 2019 o 12:12 TASR

PIEŠŤANY. Tridsaťštyriročný útočník sa do prípravy so slovenskou reprezentáciou zapojil pred stretnutiami s Nemeckom, ale v dvoch dueloch sedel iba na tribúne.

Špirka tréneri povolali do kádra napriek tomu, že mu chýba zápasová prax. Zranil sa na februárovom turnaji Kaufland Cup v Bratislave, do zápasového kolotoča sa vrátil v piatom zápase semifinále Kaufland play off Tipsport ligy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Prezident HKM Zvolen je z bronzu sklamaný, hráčom chýbala túžba vyhrať

V drese Zvolena však odohral iba dva duely, keďže jeho tím prehral s Nitrou. V Nemecku minulý týždeň s reprezentáciou nechýbal, ale absolvoval len tréningy. Realizačný tím chcel, aby po zranení ešte viac zosilnel. Teraz by už do víkendových stretnutí proti Rakúšanom mohol zasiahnuť.

„Ak ma tréneri nominujú, mal by som hrať. Je to už oveľa lepšie a môžem podať stopercentný výkon,“ uviedol Špirko.

Po neľahkom období sa už cíti oveľa lepšie: „Robil som, čo som mohol, ten týždeň mi naozaj veľmi pomohol. Do zápasu zostáva ďalších pár dní, takže je to na dobrej ceste.“

S Rakúšanmi sa Slováci stretli na Švajčiarskom pohári v decembri minulého roka. Zvíťazili 6:1, ale teraz Špirko očakáva ťažší zápas: „Rakúšania budú nevyspytateľní.“

Boje o miesta na svetový šampionát vrcholia a každý musí podať čo najlepší výkon. K tímu sa v ďalšom týždni pripoja aj hráči z NHL, silnú konkurenciu vnímajú najmä útočníci.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Chcel by zažiť MS aspoň raz: Špirko stále nie je úplne fit, zabojuje o nomináciu

„Miest bude čoraz menej, vnímam to. Ale ja si pôjdem svoje, chcem odohrať zápasy najlepšie, ako viem. Ďalej je to už len na tréneroch, aby vybrali hráčov, ktorí budú najviac zapadať do koncepcie a ktorým budú veriť,“ poznamenal Špirko.

Viacerým hokejistom sa sezóna skončila s tým, že o ďalšom pôsobisku nemajú jasno. Špirko patrí medzi nich: „Momentálne sami vo Zvolene nevedia, ako to bude pokračovať v ďalšej sezóne. Nie sú vytýčené ciele ani podmienky. Je to zatiaľ nejasné. V tejto chvíli na to neviem odpovedať.“