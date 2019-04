Pustý hrad má mať novú turistickú atrakciu

Vláčik k nám prišiel z Anglicka. Predtým brázdil cesty vo svojej rodnej krajine.

22. apr 2019 o 20:51 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Fotografia vláčika Pusťáčika už obletela internet, ľudia sú z neho nadšení. Hlasovali už aj za to, aké farby by na ňom uprednostnili. No či bude jazdiť a odkedy, stále nie je jasné.

Pusťáčik je jeho pracovný názov, a už sa stihol ujať. „Mojím snom bolo vyskúšať ho na prvého mája, no to asi nestihneme. Ale určite ho chceme vyskúšať v lete,“ hovorí Jaroslav Stehlík zo združenia Priaznivci Pustého hradu, ktorý do vláčika investoval spolu s priateľmi.

Dnes už veterána značky Mitsubishi vyrobili pred 20 rokmi v Japonsku, jeho kapacita je 22 miest.