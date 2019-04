Rekordná účasť na Zvolenskej corride: Suverénnym víťazom Schieber (+ FOTO)

Výsledky hlavných kategórií:

Ženy do 39 rokov: 1. Miroslava Liptáková (AK Danica) - 40:46,11, 2. 2. Nikola Sibylová (ViVO Detva) - 42:05,66, 3. Danka Hrehušová (BK Slávia Veľký Krtíš) - 44:50,56. Ženy nad 40 rokov: 1. Iveta Furáková (Svetielko nádeje) - 39:26,24, 2. Renáta Bolfová (Bežci VK) - 44:30,34, 3. Jana Kucejová (Detva) - 46:46,69

Muži do 39 rokov: 1. Matej Schieber (Run For Fun) - 35:26,78, 2. Tomáš Cerovský (BŠK B. Bystrica) - 37:15,66, 3. Martin Kristaly (Active Planet) - 37:30,15. Muži do 49 rokov: 1. Ján Vetrák (AK Steeple Poprad) - 37:14,26, 2. Marcel Škurla (Zvolen) - 37:33,84, 3. Ján Zvara (Svetielko nádeje) - 37:33,99. Muži do 59 rokov: 1. Ján Môcik (B. Bystrica) - 38:36,63, 2. Pavel Béčák (BŠK B. Bystrica) - 39:09,85, 3. Ján Spodniak (BŠK B. Bystrica) - 40:54,30. Muži nad 60 rokov: 1. Milan Libo (Biatlon Vyhne) - 43:45,73, 2. Ivan Ilavský (Jedenáste poldeci) - 44:43,42, 3. Peter Kypta (BK Sliač) - 45:38,44