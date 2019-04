Zvolen herne zvládol zaujímavý zápas, vybojoval bod

V Liptovskom Hrádku zverenci trénera Miloša Foltána uhrali bezgólovú remízu.

14. apr 2019 o 14:07 (mim)

L. Hrádok - MFK Zvolen 0:0 (0:0)

ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Burger, 110 divákov.

L. Hrádok: Huszárik - Ferenc, Janigloš, Lukáč (78. Porubän), Laco, Kunzo (84. Hutník), Gejdoš, Lačarak, Podolský, Hazrolli, Kuzár

Zvolen: Mráz - Cavar (81. J. Slovák), Bil, Kotora, Vávro, Totkovič (71. Jurášek), Kurej, V. Slovák (86. Oboňa), Pavlík, Krčmárik, Hric

V Liptovskom Hrádku v sychravom počasí za trvalého dažďa nastúpili Zvolenčania v pozmenenej zostave bez vykartovaného Neušela, zraneného Lehockého a ani na lavičke nefiguroval pilier obrany Rasťo Pepich.

Hneď od prvých minút mali viac hry domáci, ktorí sa snažili presadiť najmä po stranách ihriska. V strede zvolenskej obrany dobre pracovala dvojica Bil - Kotora.

Časom sa hra vyrovnala, MFK niekoľko krát pohrozil domácim, po pravej strane ihriska pripravil šance Totkovič. V polovici prvého dejstva domáci Hazrolli trafil brvno. Gólman Mráz bol prekonaný, no strela od brvna smerovala na bránkovú čiaru, ale podľa arbitrov gól nebol. Neskôr mali šancu aj hosťujúci MFK, no v dobrej príležitosti sa Krčmárik pri strele pošmykol.

Do druhého polčasu nastúpili lepšie hostia, ktorí si vytvárali šance na skórovanie. Do jednej z nich sa dostal aj kanonier Hric, no Huszárik strelu zázračne vyrazil. Domáci hráči získali iba sériu rohových kopov, ale obranu hostí a najmä dobre chytajúceho Mráza neprekonali. Zápas sa nakoniec skončil bezgólovou remízou.

Slovo trénera

Tréner Miloš Foltán: „ „Bezgólová remíza vo futbale síce nikdy nie je pekná, ale bol to zaujímavý a kvalitný zápas, ktorý sme výsledkovo aj herne zvládli.“

Postava zápasu

Náhradný gólman Milan Mraz, ktorý potvrdil dobrú formu z prípravy a svoj pokoj priaznivo prenášal aj na hráčov

Okamih zápasu

Dve gólové šance oboch našich útočníkov Krčmárika a Hrica, ktorí sa ocitli sami pred brankárom L. Hrádka. Ten však oboch vychytal a práve tieto momenty rozhodli o bezgólovej remíze.