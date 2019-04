Sobota a Klinovská sú víťazmi fotografickej súťaže

Najlepšie fotografie zo súťaže sprístupňujú v múzeu.

10. apr 2019 o 17:26 TASR

ZVOLEN. Gregor Sobota v kategórii žiakov základných škôl a Eliška Klinovská v kategórii študentov stredných škôl získali za svoje fotografie lesa najvyššie ocenenia poroty v aktuálnej súťaži Zelený objektív.

Súťaž vyhodnotili v utorok v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Súčasne sprístupnili výstavu, prezentujúcu najlepšie fotografie zo súťaže.

Ide už o 18. ročník výstavy, ktorú múzeum organizuje v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. "Súťaž je určená mladým fotografom - žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor na verejnú prezentáciu. Témou súťaže je tak ako každý rok les," uviedol pracovník múzea Marek Vanga.

Na súťaži sa tento rok zúčastnilo 259 súťažiacich so 790 fotografiami. Z toho 142 žiakov základných škôl prihlásilo 396 fotografií a 117 študentov stredných škôl sa prezentovalo 394 fotografiami. "Aj keď počet súťažiacich oproti ostatnému roku mierne poklesol, počet fotografií zaslaných do súťaže sa takmer nezmenil. To napovedá, že Súťaž si už niekoľko rokov udržuje svoj štandard," skonštatoval Vanga.

Po technickej stránke je podľa neho väčšina súťažných fotografií na dobrej úrovni. Z pohľadu fotografických žánrov prevláda dokumentárna fotografia nad fotografiou poeticko-umeleckou, sporadicky sa objavujú rôzne koláže až kreatívne fotomanipulácie. "Tradične málo je zobrazovaná tematika človeka v lese. Absolútny prím má farebná digitálna fotografia," doplnil zástupca múzea.

Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť deväť súťažiacich - okrem šiestich štandardných cien a dvoch uznaní bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Výstava potrvá do 2. mája.