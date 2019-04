Chcel by zažiť MS aspoň raz: Špirko stále nie je úplne fit, zabojuje o nomináciu

Špirko potrebuje ešte nabrať kondičku, štart proti Nemcom otázny.

9. apr 2019 o 11:14 TASR

PIEŠŤANY. Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu sa na pondelkovom zraze v Piešťanoch hlásilo pred dvojzápasom s Nemeckom päť nových hráčov.

Po vypadnutí z play off doplnili káder útočníci Patrik Svitana a Dávid Bondra z HK Poprad, Rastislav Špirko z HKM Zvolen a obrancovia Patrik Koch z HC Košice a Martin Fehérváry zo švédskeho HV 71. Ďalší dvaja Zvolenčania Michal Chovan a Milan Kytnár sa po dohode pridajú k národnému mužstvu v utorok.

V porovnaní s predchádzajúcou reprezentačnou akciou už ďalej nefigurujú v kádri obrancovia Adam Jánošík a Peter Trška a útočníci Dávid Gríger, Andrej Kudrna a Tomáš Mikúš. Realizačný tím doplnil tréner Zvolena Andrej Podkonický, ktorý bude na domácich MS Ramsayho asistent spoločne s Róbertom Petrovickým a Michalom Handzušom.

Po úvodnom prípravnom stretnutí so Švédskom v Topoľčanoch (0:4) čakajú Slovákov tri prípravné bloky v rámci série Euro Hockey Challenge. Najbližšie sa stretnú s Nemcami vo štvrtok 11. apríla v Kaufbeurene (19.00) a v sobotu 13. apríla v Garmisch-Partenkirchene (20.00).

Po vypadnutí Zvolena v semifinále play off Tipsport Ligy sa k národnému tímu pripojil Rastislav Špirko. Skúsený útočník prišiel o časť sezóny po operácii kolena, ktoré si zranil na februárovom Kaufland Cupe v dueli s Bieloruskom. Po dvojmesačnej pauze sa v závere klubového ročníka vrátil do zostavy Zvolena, aby pomohol mužstvu vo vyraďovacích bojoch, no ako sám priznal, stále sa necíti stopercentne fit. Jeho štart v zápasoch s Nemeckom je teda otázny, rozhodne sa o ňom po porade s trénermi a lekármi.

“ „Na majstrovstvách sveta som ešte nikdy nehral, samozrejme, roky pribúdajú a človek by to chcel určite zažiť aspoň raz.“ „ Rastislav Špirko

„Som tu, aby som absolvoval čo najviac tréningov, pracoval s kondičným trénerom. Vo Zvolene som totiž pred návratom neabsolvoval žiadny ostrý tréning, iba som naskočil rovno do zostavy, teraz budem musieť pracovať na tom, aby som kondičku nabral a mal takú fyzickú prípravu, ako sa patrí na reprezentáciu. Uvidíme, či pôjdem tento týždeň do zápasov, to sa ešte rozhodne,“ uviedol Špirko.

Samozrejme, domáce MS sú obrovské lákadlo, no 34-ročný útočník by sa chcel pobiť o miestenku, aj keby sa šampionát nehral tento rok na Slovensku. „Myslím si, že by som postupoval rovnako. Na majstrovstvách sveta som ešte nikdy nehral, samozrejme, roky pribúdajú a človek by to chcel určite zažiť aspoň raz,“ dodal Špirko.

Po dvojzápase s Nemcami čakajú Slovákov v rámci záverečnej prípravy na MS súboje s Rakúskom v Salzburgu a Innsbrucku (19. a 20. apríla) a s Českom v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla). Duel proti Veľkej Británii odohrajú v Poprade (4. mája 2019) a generálkou na svetový šampionát bude zápas s Nórskom v Michalovciach (7. mája 2019).