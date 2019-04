Regionálny futbal: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od štvrtej ligy po druhú triedu

Na štvrtoligového lídra z Kováčovej sa už dotiahli Rakytovce, v druhej triede sa roztrhlo vrece s gólmi.

8. apr 2019 o 9:57 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Kováčová – Tornaľa 2:2 (1:0)

Góly: 7. Duda, 74. Shushpanov – 53. Juhász, 64. Konček, ŽK: 0 – 4. Rozhodoval: Krajči, 210 divákov.

Kováčová: Polóny – Majerčík (68. Shushpanov), Homola (78. Volko), Shuper, Lauč, Ríša, Duda, Bordun, Giertl (62. Hanulík), Šanta, Turák

Kováčová mala dobrý vstup do zápasu, už v 7. minúte sa pekným gólom prezentoval René Duda. Prameň pokračoval v dobrej hre, vypracoval si viacero šancí, ale tie ostali nepremenené. Do zápasu sa už začali dostávať aj hostia z Tornale, hra sa vyrovnala. Domáci mali v závere polčasu opäť územnú prevahu, pokračovali v útočení, ale do polčasu sa stav nezmenil. V druhom polčase hostia začali hrať agresívnejšie, dobre behali, umne bránili a boli nebezpeční v rýchlych protiútokoch. V 50. minúte sa v podstate lámal chlieb zápasu. Domáci Giertl nepremenil penaltu a hneď z ďalšej akcie poslali hostia loptu za domácu obranu a Juhász vyrovnal na 1:1. Tornaľa šla dovedenia v 64. minúte, odrazená lopta sa dostala ku Končekovi, ktorý zariadil vedenie hostí. Domácim sa podarilo vyrovnať v 74. minúte zásluhou Shushpanova. V závere zápasu mal líder tabuľky tlak, mal aj nejaké šance, ale súper sa umne zameral na obranu a brejky, ale na skóre sa už nič nemenilo. Deľba bodov je zaslúžená, Tornaľa bola Kováčovej vyrovnaným súperom.

Hriňová – Medzibrod 0:1 (0:1)

Gól: 18. Belko. ŽK: 1 – 4. Rozhodoval: Katreniak, 200 divákov.

Hriňová: J. Vreštiak – Miklian, Bariak, Halama, Melich, Malček (55. Ľupták), Paprčka, D. Vreštiak, Slosiarik (65. Purdek), Pohorelec, Šufliarsky (60. Marcinek)

Trápiaca sa Hriňová privítala v priemernom zápase Medzibrod. V prvom polčase sa hral opatrný zápas. Domáci Spartak si vytvoril jednu šancu, lopta však tesne minula tyč súperovej brány. O osude stretnutia rozhodla 18. minúta. Hostia zahrávali rohový kop, v päťke si na loptu nabehol Belko, ktorý hlavičkou poslal loptu za Vreštiakov chrbát. Prvé dejstvo aj napriek gólu v sieti Hriňovej bolo vyrovnané. Po zmene strán však Hriňová nedokázala ani vystreliť na súperovi bránu a hostia ani nemuseli vynaložiť veľké úsilie na udržanie najtesnejšieho rozdielu. Medzibrod zaslúžene získal plný bodový počet.

Príbelce – Pliešovce 3:1 (3:0)

Góly: 32. Kurák, 40. a 44. Sudimak – 73. Hradňanský. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Maslen, 20 divákov.

Pliešovce: Gnida – Palovič, Kouřil, Vilhan, Malatinec (61. Benedik) – Hradňanský (79. Polaček), Sýkora, Bobor, Kudlík (80. Pechovský) – Hraško, Jamnický.

V Príbelciach sa stretli mužstvá, ktoré sa navzájom veľmi dobre poznajú. Domáci, hnaní najlepším strelcom súťaže Máriom Kurákom, začali aktívnejšie. Hneď v 2. minúte skúšal pozornosť brankára hostí práve Kurák. O 4 minúty neskôr nebezpečne hlavičkoval Híveš. V 11. minúte sa zahrával priamy kop po faule na Sudimaka, no Kurák zakončil nepresne. Zlom prišiel v 32. minúte, keď neudržateľný Mário Kurák otvoril skóre v prospech Príbeliec. O 8 min neskôr Sudimak upravil na 2:0. Ani nie o 200 sekúnd neskôr neúnavná lokomotíva zo Selian Jozef Híveš nenápadným centrom medzi dvoch skoro 190-centimetrových stredných obrancov našiel najnižšieho, no najrýchlejšieho hráča na ihrisku Sudimaka a ten nezaváhal a upravil na polčasových 3:0. To bola studená sprcha pre hosťujúci Tatran.

Po zmene strán na chvíľu ožili aj Pliešovce. V 47. minúte skúšal Malatinec pozornosť domáceho brankára z diaľky, no nebol presný. V 55. a 57. minúte tiež skúšali hostia pozornosť Geregaia, no márne. S pribúdajúcimi minútami domácim odchádzali sily, čoho dôkazom bol gól v 73. minúte, presadil sa Hradňanský. Skúsený domáci kormidelník Miroslav Gluch si na lavičke nechal tromfy, ktoré majú nabehané, a mohol byť pokojný. Pliešovce sa nevzdávali ani za stavu 3:1, no Príbelce na čele výbornou defenzívnou hrou ustáli tlak hostí a radovali sa zo zisku troch bodov.

Tisovec – Detva 4:2 (1:0)

Góly: 32. Szczepaniak, 53. Švantner, 65. a 69. Husanik – 58. Dianiška, 83. Sekereš. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Horný, 150 divákov

Detva: M. Michálik – Mičuda, Sekereš, Krstich, Škopík, Šulek (58. Šťastný) – Ilić, Rapčan, A. Michálik – Tužinský (81. Berkeš), Dianiška (79. Kamas).