Obrovská strelecká prevaha Zvolena nič neznamenala, do finále postupuje Nitra

Zvolenským hokejistom sa po prehre v siedmom zápase semifinále sezóna skončila. Bronzové medaily budú slabou náplasťou za vypadnutie.

5. apr 2019 o 20:49 TASR

HKM Zvolen - HK Nitra 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Góly: 42. Mitchell (Obdržálek, Špirko) - 1. Kerbashian (Korím), 17. Korím (Šiška), 58. Scheidl (Lantoši), 59. Buček. Rozhodovali: Stano, Štefík – Orolín, Výleta, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5372 divákov. Konečný výsledok série: 3:4.

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Vandane, Ulrych, Pufahl, Růžička, Drgoň, Zeleňák – Špirko, Mitchell, Handlovský – Chovan, Kytnár, Obdržálek – Kelemen, Petráš, Zuzin – Šišovský, Holovič, Vandas

Nitra: Šimboch – Rais, Mezei, McCormack, Korím, Versteeg, Sloboda, Pupák, Morrison - Lantoši, Čaládi, Fominych - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Rapáč, Bortňák, Buček – Hrušík, Slovák, Pätoprstý

Prvý zásah v zápase si pripísal domáci brankár Skapski, ktorý po 41 sekundách aj inkasoval. Korímovu odrazenú strelu od žrde poslal do siete Kerbashian - 0:1. Zvolen rýchly gól nezaskočil, jeho hráči sa tlačili pred Šimbocha, nebezpečná bola najmä strela Mitchella. Nitra mala veľkú šancu na druhý gól v 9. minúte, keď sa po chybe Frasera rútil sám na bránku Buček, ale Skapski podržal svoj tím. V 17. minúte však už nestačil na strelu Koríma, obranca Nitry stanovil skóre 1. tretiny na 0:2.

V úvode druhého dejstva hral Zvolen presilovú hru, Mitchell počas nej nastrelil pravú žrď. Ďalšie šance mali Vandane a Kytnár, ale Šimboch bol do týchto chvíľ veľkou oporou "corgoňov". Hostia pohrozili takisto v početnej výhode, neskôr sa nebezpečnou strelou prezentoval Rais. V 32. minúte premárnil výbornú šancu Handlovský, ktorý mieril do odkrytej bránky, ale puk opäť zastavila konštrukcia. Nitra čakala na svoje šance z brejkov a jeden prišiel po prečíslení. Lantoši však zaváhal a stav 0:2 platil aj po 40 minútach.

Tretiu tretinu začal Zvolen náporom, onedlho mal k dispozícii presilovú hru. Mitchell ju využil už po 29 sekundách a znížil na rozdiel gólu. Zvolen pokračoval v tlaku a na Šimbocha mierila jedna strela za druhou. Hosťom citeľne dochádzali sily, no v 48. minúte po faule Zuzina mali možnosť presilovky a Lantoši v nej nastrelil žrď. Hra sa potom opäť presťahovala do útočného pásma domácich, Zvolenčania strieľali z každej pozície. Dve minúty pred koncom však Nitrania vyrazili do prečíslenia a po vynikajúcej kombinácii Scheidla s Lantošim rozhodli o postupe. Gólovú bodku za duelom dal ešte Buček pri power play domácich.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Rozhodol prvý gól. Myslel som si, že budeme mať podporu od divákov a pôjdeme do vedenia, ale nestalo sa. Mali sme mať výhodu domáceho prostredia, ale nemali sme. Prehrali sme si to sami, boli sme veľmi málo efektívni.“

Milan Kytnár, hráč Zvolena: „Moje dojmy sú veľmi zlé. Neviem, čo sa zasa stalo v prvej tretine, toto sme urobili v prvom aj v treťom zápase. Doťahovať náskok Nitry bolo veľmi ťažké.“

Branislav Mezei, kapitán Nitry: „Som šťastný. Veril som mužstvu, nechali sme na ľade srdce. Zblokovali sme kvantum striel, viac sme chceli. V tom sme boli lepší ako náš súper.“