HKM pomohli góly Růžičku: Ukázali sme silu, siedmy zápas bude o hlavách

Oporou zvolenských hokejistov bol v šiestom semifinále obranca a netradičný strelec David Růžička.

4. apr 2019 o 11:07 TASR

Tridsaťjedenročný český legionár zaznamenal v základnej časti v 52 dueloch dva góly, v stredu na ľade Nitry tento počet zopakoval v priebehu jednej tretiny.

Zvolen zvládol náročnú úlohu a po prehre v piatom zápase na domácom ľade dokázal v Nitre zvíťaziť. Séria sa tak opäť presúva pod Pustý hrad, kde sa v piatok odohrá rozhodujúci siedmy zápas. Zverenci Andreja Podkonického sa k triumfu odrazili výborným úvodom, boli to práve strely Růžičku, ktoré im priniesli dvojgólový náskok. Nitra na ne dokázala odpovedať iba raz.

„Je super, že to tam padlo. Ale to nie je dôležité, že to padlo práve mne. Podstatné je, že sme zvíťazili,“ povedal po zápase netradičný strelec, ktorý dodal: „Ja si zápasy o všetko užívam neskutočne. Adrenalín je úplne na maxime a toto mám ja rád.“

Po piatom zápase sa viacerí hráči Zvolena nechali počuť, že ak zahrajú v Nitre svoj hokej, zvíťazia. „Myslím si, že sme odohrali najlepšiu tretinu v celej semifinálovej sérii. Takto by sme mali hrať stále. Dodržali sme čo sme mali a bolo to vidieť,“ poznamenal Růžička a dodal: „Ja som si hovoril, že nemôžeme vypadnúť. Ukázali sme svoju silu a musíme ju ukázať ešte raz.“

Český obranca niesol prehru v piatom dueli ťažko. Aj cez zavreté dvere kabíny bolo počuť, ako zvýšeným hlasom vyčíta niektoré veci svojim spoluhráčom. Už po prvých minútach v šiestom súboji bolo vidieť, že tieto slová padli na úrodnú pôdu.

„Je na nás starších hráčoch, aby sme naviedli mladších. Ja si myslím, že to čo sme si v pondelok povedali, tak to sme v Nitre splnili. My sme k piatemu zápasu pristúpili tak, že súper bol zlomený, mysleli sme si, že sa zdolá sám. To sa nám vypomstilo.“

O druhom finalistovi tak rozhodne až siedmy zápas, v ktorom sa môže stať všeličo. Myslí si to tréner Nitry Antonín Stavjaňa, ale aj útočník "Corgoňov" Marek Slovák. Zvolenčania však majú jasno: „Siedmy zápas bude o hlavách, ale my máme na to, aby sme ho zvládli. My v piatok ten puk zožerieme. Teraz budeme hrať jednoduchý hokej, nech sa nadrie Nitra. Pretože doteraz sme sa nadreli vždy my,“ uzavrel Růžička.