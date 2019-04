Zvolenčania zabrali na plné obrátky a vynútili si siedmy duel

O druhom finalistovi rozhodne piatkový zápas pod Pustým hradom.

3. apr 2019 o 20:49 TASR

HK Nitra - HKM Zvolen 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 14. Scheidl - 8. Růžička, 11. Růžička (Zuzin, Petráš), 49. Obdržálek (Kytnár, Chovan), 59. Mitchell (Chovan, Fraser). Rozhodovali: Baluška, Štefík – Tvrdoň, Mihálik, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3516 divákov.

Nitra: Hanuljak – Rais, Mezei, McCormack, Korím, Sloboda, Versteeg, Štefanka - Hrušík, Slovák, Kerbashian - Lantoši, Šiška, Scheidl – Rapáč, Bortňák, Buček – Fominych, Čaládi, Minárik

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Vandane, Ulrych, Růžička, Pufahl, Drgoň, Hraško – Handlovský, Mitchell, Špirko – Obdržálek, Kytnár, Chovan – Zuzin, Petráš, Kelemen – Šišovský, Holovič, Andrisík

Pred zápasom zaujal pohľad na súpisku Zvolena, na ktorej figuroval po prvý raz od februára Rastislav Špirko. Tridsaťštyriročný útočník sa zranil na reprezentačnom turnaji Kaufland Cup. Nitra začala miernym náporom, už po pár sekundách sa vo veľkej šanci ocitol Scheidl, ale v nájazde ho vychytal Skapski. Hra sa potom vyrovnala, Zvolen hral trpezlivo a čakal na svoju šancu. Tá prišla v 8. minúte, keď nedôslednosť obrany Nitry využil Růžička a otvoril skóre. Ten istý hráč sa dostal do zakončenia aj o tri minúty neskôr a opäť mieril presne - 0:2. Diváci v Nitre si na odpoveď počkali do 14. minúty, keď Scheidl prepasíroval puk do siete. Arbitri si jeho zásah ešte nechali potvrdiť videorozhodcom. Domácich gól nakopol, v následnej presilovky mal veľkú šancu na vyrovnanie Kerbashian, ale v dobre pozícii netrafil. V závere prvého dejstva mohol zvýšiť vedenie Zvolena Obdržálek, ale v nájazde neuspel.

Druhá tretina bola tiež vyrovnaná, ale šancí bolo oproti prvej o niečo menej. Hra mala rýchly spád s minimom prerušení, puk sa prelieval z jednej strany na druhú. Nitra mala blízko ku gólu v 34. minúte, ale Slovákovu prihrávku pred bránku Rais tesne minul. Najväčšiu šancu Zvolena mal Vandane, ale ani on spomedzi kruhov nedostal puk do siete a gólom neskončila ani skrumáž pred bránkou Nitry v závere druhej tretiny.

Na začiatku tretej tretiny mal Zvolen možnosť presilovky, Vandane v jej závere opečiatkoval strelou od modrej čiary pravú žrď. Hostia využili až nasledujúcu početnú výhodu, Hanuljaka prepálil Obdržálek. Po tomto góle sa Nitrania snažili zvrátiť výsledok, ale v zraneniami zdecimovanom mužstve im už chýbali sily. Zvolen hral v závere umne takticky, držal puk ďaleko od svojej bránky a napokon zaslúžený triumf poistil gólom Mitchella do prázdnej bránky.