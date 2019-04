Cyklisti verzus vodiči. Odborníčka radí, ako preseknúť začarovaný kruh

2. apr 2019 o 16:41 MOJ

ZVOLEN. S dopravnými zápchami v ranných či popoludňajších hodinách zápasí už aj Zvolen. Vytvárajú sa na frekventovaných cestách, ale aj v okolí podnikov, škôl či v centre mesta.

Zhoršujúca sa dopravná situácia je jedným z dôvodov, prečo sa mesto zapája do kampane Do práce na bicykli.

„Vymeniť auto za bicykel nie je až také náročné. Za nechuťou urobiť zmenu je zvyčajne strach či pohodlnosť,“ mieni hovorkyňa mestského úradu Eva Hapčová.

„Ak chcete ísť do práce na bicykli, jediné, čo naozaj musíte urobiť, je vstať skôr a cestu si trošku naplánovať. Mnohí si myslia, že sa musia športovo obliecť, ale nemusia, my chodíme na bicykli aj v šatách či kabáte. Je to väčšia ,zábava´,“ radí Hapčová z vlastných skúseností, keďže sama používa bicykel na presun do práce v každom ročnom období.

Zážitok aj efektívne cvičenie

„Treba si priznať, že ani zmeny dopravy a neustále rozširovanie parkovacích plôch nevyriešia problém preťažených ciest a zložitej dopravnej situácie v mestách,“ hovorí Dušan Gdovin, referent dopravy z Mestského úradu vo Zvolene. Aj preto sa rôzne mestá či krajiny snažia podporovať iné druhy dopravy.

„Chodiť pešo, autobusom či na bicykli je ekologickejšie, lacnejšie, aj zdravšie. Napríklad deti majú z toho zážitok. Pre dospelého je to účinné a efektívne cvičenie pred tým, ako príde do kancelárie, kde zvyčajne celý deň presedí,“ hovorí Andrea Štulajterová, koordinátorka projektu z bankobystrickej cykloiniciatívy.

Pripomína, že bicyklovanie zapája svaly, posilňuje srdce a učí nás efektívnejšie dýchať. „Navyše, takáto preprava v meste môže byť paradoxne rýchlejšia ako preprava autom na upchatých cestách,“ dodáva Štulajterová.

Mnohé mestá zápasia s tzv. začarovaným kruhom. „Ľudia sa boja chodiť na bicykli, pretože cesty sú plné áut a nezodpovedných šoférov. Lenže toto sa nezmení, kým sa vodiči nenaučia rešpektovať cyklistov a nezvyknú si na nich. A vodiči si zase nezvyknú na cyklistov, ak ich nebudú pravidelne na cestách stretávať,“ zdôrazňuje Štulajterová.

Tento kruh sa dá podľa nej preseknúť len tak, že začneme viac jazdiť na bicykli a budeme ľudí, dopravujúcich sa ekologickejšie, podporovať. „V tom môžu prispieť napríklad aj samosprávy zapojením sa do kampane Do práce na bicykli,“ dodáva.

Nezabudnite na opatrnosť

Tento rok ide už o šiesty ročník kampane, do ktorej sa Zvolen zapája od začiatku. Prihlásiť sa môžu 2- až 4-členné tímy z firiem alebo škôl. Účastník musí mať viac ako 15 rokov. Menšie deti môžu chodiť v sprievode rodiča či niekoho staršieho.

Súťaž je založená na dôvere – človek si denne zapisuje prekonané kilometre, ktoré sa za jednotlivé tímy spočítavajú. Na konci kampane sa kilometre a ušetrené kubíky CO2 spočítajú a vyhodnocujú sa najlepšie tímy z jednotlivých firiem a škôl.

Kampaň trvá od 1. do 31. mája, tímy sa môžu prihlasovať do 5. mája na webovej stránke projektu.

„Okrem dobrého pocitu z pohybu a podpory ekológie môžu účastníci kampane získať aj ceny: elektrický či skladací bicykel, elektrokolobežku, zámky na bicykle a mnohé iné,“ ozrejmuje športový referent mestského úradu a zvolenský koordinátor kampane Marek Rojík.

„Keď už nič iné, kampaň môže byť aj druhom ,team buildingu´; zamestnanci robia niečo pre seba a robia dobré meno firme. Okrem toho si užijú spoločnú aktivitu, ktorá posilňuje tímového ducha,“ hovorí Štulajterová.

„Samozrejme, dôležité je dávať si na ceste pozor, vždy pri výjazde z križovatky udržiavať očný kontakt s vodičom, uvedomovať si svoju zraniteľnosť. To však neznamená strach, len opatrnosť,“ uzatvára Štulajterová.