Tri dôvody, prečo sa tento rok oplatí investovať do štúdia MBA

Nízka nezamestnanosť a zvyšujúce sa platy sú len dvoma z mnohých indikátorov blížiacej sa ekonomickej krízy. Ako si zabezpečiť konkurenčnú výhodu na trhu práce a dlhotrvajúci úspech?

8. apr 2019 o 0:00

Pomôcť môže štúdium MBA (Master of Business Administration). Titul je pre súčasných i potenciálnych zamestnávateľov známkou toho, že ste do svojho profesijného rozvoja ochotní investovať. Oproti akademickému vzdelaniu navyše prináša rad ďalších výhod. Viac o tom, prečo začať so štúdiom práve tento rok, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Strategické rozhodovanie, soft skills, princípy leadershipu, time-management alebo sledovanie najnovších trendov a ich aplikácia v praxi - nielen tieto, ale aj ďalšie zručnosti by mal každý úspešný manažér ovládať úplne bez problémov. Práve štúdium MBA je jednou z ciest, ako sofistikovane rozvinúť manažérske schopnosti, zvýšiť pracovnú kvalifikáciu a tým aj spoločenskú a osobnú prestíž.

Celoživotné vzdelávanie

Štúdium MBA predstavuje postgraduálnu formu celoživotného kariérneho vzdelávania, ktoré je najmä pre nadnárodné spoločnosti známkou kvality, profesijných ambícií a investovania do osobného rozvoja a môže tak byť jedným z rozhodujúcich faktorov pri nábore a výbere nových zamestnancov.

Na štúdium sa hlásia ako manažéri, tak podnikatelia aj vedúci pracovníci, ktorí pôsobia v štátnej či neziskovej sfére. Napríklad na pražskej Cambridge Business School si môže každý záujemca vybrať z mnohých programov - od Managementu v zdravotníctve cez Sales management, Management vo verejnej správe až napr. po Personálny management.

Ekonomická kríza vs. prínosy štúdia MBA

Štúdium MBA nadobúda na význame najmä v súvislosti s proklamovaným príchodom ekonomickej krízy. Vďaka štúdiu MBA si zaistíte strategickú východiskovú pozíciu na trhu práce. Rozšírite svoje znalosti nad rámec vysokoškolského štúdia a doterajšej praxe, získate nové užitočné kontakty, a navyše nahliadnete do príbuzných odborov.

Na štúdium MBA sa totiž najviac hlásia vedúci pracovníci, podnikatelia a špecialisti, ktorí majú za sebou dlhoročnú prax na rôznych manažérskych pozíciách v slovenských i nadnárodných spoločnostiach a svoje doterajšie aj novo nadobudnuté skúsenosti a názory tak môžu zdieľať s ostatnými lektormi i kolegami na základe reálnych situácií.

Po absolvovaní štúdia MBA sa potom pred vami otvárajú nové zaujímavé pracovné príležitosti a výzvy, ktoré vás posunú na kariérnom rebríčku.

Čím skôr, tým lepšie

Pokiaľ si chcete zaistiť výhodnú pozíciu na trhu práce pre obdobie krízy a rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti, potom je štúdium MBA tou najideálnejšou voľbou.

Ak máte obavy z časovej náročnosti štúdia, pouvažujte o online forme štúdia, ktoré si prispôsobíte flexibilne na mieru svojim možnostiam. V praxi sa jedná o kombináciu štyroch prezenčných víkendových seminárov a následného e-learningu.

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi vysokej školy (minimálne v bakalárskom stupni) alebo tí záujemcovia, ktorí preukážu dostatočnú niekoľkoročnú prax na manažérskej pozícii.

Najbližší študijný cyklus sa začína na Cambridge Business School 1. mája 2019