Regionálny futbal: Výsledky, komentáre a tabuľky od štvrtej ligy po druhú triedu

Prinášame vám podrobný prehľad z víkendového diania na futbalových trávnikoch v okrese a regióne.

1. apr 2019

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – N. Baňa 1:0 (0:0)

Gól: 71. Bobor. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Kuchárský, 100 divákov.

Pliešovce: Sekula – Palovič, Kouřil, Vilhan (90. Černický), Malatinec (73. Pechovský), Hradňanský (90. Soboňa), Sýkora, Bobor, Kudlík (84. Polaček), Hraško, Jamnický

Domáci chceli proti poslednému celku tabuľky vyhrať. Novobančania však oproti jeseni posilnili káder a vôbec neboli ľahkým súperom. Pliešovce hrali aktívne, ale hostia dobre bránili. Do dobrých šancí sa dostal Tatran zásluhou Bobora a Vilhana, ale tí sa nedokázali presadiť. V prvom dejstve sa najmä bojovalo. Domáci búšili do plných, ale obrana hostí bola pozorná. Po zmene strán domáci zatlačili súpera ešte viac, vytvorili si množstvo šancí. Vilhan, Bobor, Kudlík, ale tie opäť gólom neskončili. Až prišla 71. minúta, po krásnej strele sa presadil Vladimír Bobor – 1:0. Po tomto momente sa zápas viac-menej dohrával, aj keď si hostia vytvorili pár pološancí, ale vynikol domáci gólman Sekula. V samotnom závere hráči Novej Bane už len nakopávali lopty a bolo to o súbojoch a emóciách. Pre Pliešovce to bolo vydreté, ale zaslúžené víťazstvo, najmä za predvedený výkon a bojovnosť v druhom polčase.

Detva – Hriňová 4:1 (0:0)

Góly: 50. Šulek, 52. a 67. Dianiška, 82. Mičuda – 57. D. Vreštiak. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Batiz, 150 divákov.

Detva: M. Michálik – Mičuda (89. Kamas), Sekereš, Krstich, A. Michálik, Šulek (65. Šťastný), Rapčan, Tužinský (89. Berkeš), Ilić, Karásek, Dianiška (77. Škopík)

Hriňová: Sekereš – Miklian, Bariak, Halama, Melich, Malček (72. Jablonský), D. Vreštiak, Slosiarik, Pohorelec, Šufliarsky (70. Gombala), Marcinek

Očakávané podpolianske derby prinieslo od úvodu zápasu podpriemerný futbal z oboch strán. V 15. minúte vytrhol fanúšikov z letargie Marcinek, ktorý však tutovku trestuhodne zahodil. O dve minúty nato hostia vyslali na domácu bránu nebezpečnú strelu, ktorú pekným zákrokom vytlačil gólman Detvy Michalík. Potom tempo hry opäť upadlo a do polčasu sa neudialo už nič zaujímavé. V druhom polčase začali padať góly. V 50. minúte uspel domáci Šulek, v 52. minúte pridal druhý gól Detvy Dianiška. Oba padli do hriňovskej siete po chybách ich obrany. Hostia sa vzchopili, v 57. minúte sa ujala strela Dominika Vreštiaka. Po gólových momentoch tempo hry znova upadlo, obom tímom chýbalo nasadenie, domáci však mali lepší pohyb a väčšiu chuť po víťazstve. V 67. minúte sa opäť presadil Dianiška – 3:1. V 82. minúte znova chybovala obrana Spartaka, hostí potrestal Mičuda. Zápas sa už iba dohrával a oba tímy čakali len na záverečný hvizd. Detva sa vďaka tomuto víťazstvu v derby bodovo už dotiahla na Hriňovú.

S. Ďarmoty – Kováčová 1:2 (1:0)

Góly: 22. Krajč – 79. Bordun, 81. Majerčík. ŽK: 4 – 0. Rozhodoval: Kováč, 200 divákov

Kováčová: Polóny – Shuper, Lauč, Majerčík, Ríša -Duda, Bordun, Šanta (87. Strapec), Turák – Volko (54. Kujan), Hanulík.

Úvod zápas patril domácim futbalistom, do 15. minúty mali viac z hry a boli lepším družstvom. S. Ďarmoty dobre kombinovali. V 13. minúte po faule na Lukácsa zahral štandardku M. Nilaš. Jeho prudká strela skončila na brvne hosťujúcej brány. Odrazenú loptu zakončil Cibuľa, ktorého strelu brankár s námahou vyrazil na roh. V 22. minúte sa predsa len dočkali. Peknú akciu potiahol stredom ihriska Krajč, zakončil ju prudkou strelou, ktorá skončila na tyči a následne sa lopta odrazila do brankára a siete.

Paradoxne, po góle domácich sa hra vyrovnala. V druhej polovici prvého dejstva si šance vypracovali hostia, ale nedokázali ich premeniť. V úvode druhého polčasu sa nehral oku lahodiaci futbal, obe mužstvá lopty len nakopávali, kopili nepresnosti, hráči oboch tímov strácali veľa lôpt. V 79. minúte sa podarilo lídrovi vyrovnať zásluhou Borduna. O dve minúty nato sa po tlaku Kováčovej presadil Majerčík. Potom Kováčová umnou hrou nepustila domácich do záverečného tlaku, držali loptu na svojich kopačkách. Aj keď zápas vyzeral remízovo, v závere dokázala Kováčová uspieť a bodovala naplno.

Ostatné výsledky 15. kola: Šalková – Č. Balog 4:2, Rakytovce – Badín 1:0, Medzibrod – Príbelce 0:0, Tornaľa – Tisovec 3:1

1. Kováčová 15 11 3 1 42:13 36

2. Rakytovce 15 11 1 3 27:20 34

3. Šalková 15 9 3 3 40:21 30

4. Medzibrod 15 8 6 1 26:13 30

5. Príbelce 15 8 3 4 35:26 27

6. Č. Balog 15 8 1 6 36:22 25

7. S. Ďarmoty 15 7 3 5 37:26 24

8. Badín 15 6 4 5 26:17 22

9. Tornaľa 15 6 2 7 26:32 20

10. Pliešovce 15 4 4 7 20:29 16

11. Hriňová 15 3 3 9 19:35 12

12. Detva 15 3 3 9 24:42 12

13. Tisovec 15 1 2 12 11:45 5

14. N. Baňa 15 0 2 13 9:37 2

V. liga skupina C

Lieskovec – Podkonice 1:1 (0:1)

Góly: 77. Borgoň – 34. Sedliak. ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Foltán, 150 divákov.

Lieskovec: Pav. Kováč – Pet. Kováč, Vrbovský, Vronský, Borgoň (80. Kováčik), Trnavský, Baran, Sylvester, Ivan (88. Ratkovský), Vrana, Krkoš (54. Gajdoš)

V Lieskovci sa hral šláger kola. V úvode stretnutia mali viac z hry domáci futbalisti, z toho pramenili dve čisté gólové šance, avšak stav sa nemenil. Približne v polovici prvého dejstva prebrali taktovku zápasu Podkonice. Udávali tempo hry a v 34. minúte sa tešili z gólu, úspešným strelcom bol Sedliak. V druhom polčase sa hra prelieva z jednej strany na druhú. Fanúšikovia videli veľmi kvalitný zápas z oboch strán, jednoznačne sa nudiť nemohli. Oba tímy si vytvorili viacero sľubných príležitostí. Vytúžené vyrovnanie Lieskovca prišlo v 77. minúte zásluhou Borgoňa. Po tomto momente sa oba tímy snažili ešte o strelenie víťazného gólu, ale na výsledku sa už nič nemenilo. Deľba bodov je spravodlivá, so získaným bodom panuje u domácich spokojnosť.

L. Vieska – Krupina 2:1 (1:1)

Góly: 31. T. Macejko, 90. P. Hanus – 11. J. Petrovský. ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Štrba, 100 divákov.

Krupina: J. Rabota – T. Murín (74. M. Frčka), P. Kindernaj, J. Kindernaj, P. Ližbetin, J. Petrovský (46. M. Krajč), K. Boháčik, M. Valica, P. Bohuš, S. Selecký, M. Bajnok (60. V. Veróny)