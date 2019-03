Vytúžený triumf HKM zariadil Hraško: Nič iné ako výhru sme nebrali

Hokejisti HKM Zvolen splnili cieľ, ktorý si dali po piatkovej prehre na ľade Nitry.

31. mar 2019 o 13:25 TASR

NITRA. Vo štvrtom zápase semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy chceli od úvodu dostať súpera pod tlak, čo sa im podarilo. O triumfe zverencov Andreja Podkonického však napokon rozhodla až využitá presilovka v 56. minúte.

Zvolenčania vstúpili do zápasu lepšie, od prvých minút mali viac z hry, ale gól v prvej tretine napriek tomu nedali. Tie padali až neskôr. „Dnes sme nastúpili tak, ako sme chceli. Nedali sme Nitre ani centimeter priestoru, od začiatku sme chceli hrať play off hokej. Teda vyletieť na nich, dohrávať ich a korčuľovať. My sme sa na prvý gól nadreli, oni vyrovnali, ale dali sme našťastie gól na 2:1,“ povedal po zápase obranca Zvolena Peter Hraško.

Práve z jeho hokejky padol rozhodujúci gól. V početnej výhode prebral puk na modrej čiare, pozrel sa na bránku a vystrelil. Puk napokon zapadol do siete. „Išiel som na ľad asi po 10 minútach, pretože som predtým dlhšie nehral. Tréner mi povedal, aby som strieľal. Chcel som hlavne obstreliť hráča, čo sa mi podarilo,“ opísal Hraško svoj rozhodujúci zásah. Zvolenský obranca mal predtým podiel aj na vyrovnávajúcom góle Bučeka. Ako sám priznal, puk sa po strele domáceho útočníka obtrel o jeho korčuľu. „Cítil som, že ma to obtrelo o korčuľu. Takže dnes mám na konte dva góly.“

Hraško sa však napokon za túto nechcenú pomoc revanšoval. Pri svojom góle na 2:1 totiž obstrelil práve strelca nitrianskeho gólu: „Som rád, že som obstrelil práve Bučeka, lebo on pri prvom góle obstrelil mňa a takto som mu to vrátil.“

Séria sa teraz sťahuje do Zvolena, piaty zápas bude nesmierne dôležitý. „Nič iné ako výhru sme nebrali. Je to 2:2 a ideme domov. Chceme po ďalšom zápase vyhrávať 3:2,“ zaželal si Hraško. Tréneri Nitry i Zvolena označili sériu za mimoriadne vyrovnanú, toto konštatovanie potvrdil aj strelec víťazného gólu vo štvrtom dueli: „Je to vyrovnané. Nitra má, tak ako aj my, technických hráčov, na oboch stranách sú kvalitní brankári. My sme však dnes začali hrať od prvej chvíle, čo bol rozdiel.“