Tréner Podkonický pred zápasmi v Nitre: Je to len o góloch, nepremieňame šance

Pred tretím zápasom zmenil tréner HKM niektoré obranné dvojice.

29. mar 2019 o 12:50 SITA

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen po neúspechu v prvom domácom súboji semifinále Kaudlanf play-off Tipsport ligy proti HK Nitre zvíťazili v druhom súboji 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1.

V druhom súboji položili základ triumfu hneď v úvode zápasu, už v 3. min viedli 2:0 zásahmi Petra Obdržálka a Marcela Holoviča. Napokon si museli víťazstvo vybojovať až v predĺžení, pretože v druhej tretine znížil Erik Čaládi a v tretej dvadsaťminútovke vyrovnal Samuel Buček. Triumf "rytierov" stanovil v 4. min predĺženia Milan Kytnár.

Nebolo to prvýkrát v sezóne, čo si Zvolen takmer nechal ujsť víťazstvo pomedzi prsty.

„Hlavná príčina je premieňanie šancí. Mali sme ich neúrekom, je to len o góloch. Nitra sa dostala do zápasu gólom a je to taktiež silný tím, ktorý, keď dostane šancu, vie ju využiť. Súper má šikovných útočníkov, ktorým stačí málo na góly. Tie sa nám teraz nedarí dávať, v porovnaní napríklad s úvodom sezóny, keď nám tam padalo všetko. V play-off sa nehrá na to, že máte tlak, alebo hráte väčšinu zápasu v útočnom pásme. Hrá sa na výsledok, ten je najdôležitejší. My musíme byť trpezliví. Do šancí sa dokážeme dostať, treba ale viac pokoja v koncovke,“ uviedol pre oficiálnu internetovú stránku tréner HKM Zvolen Andrej Podkonický.

„Musíme byť aj pozorní v defenzíve, keďže naposledy sme inkasovali góly z podobných situácii. Druhý zápas sme mohli vyhrať 6:1, ale tiež sme ho mohli prehrať dve minúty pred koncom, keď mal Lantoši obrovskú šancu medzi kruhmi. Takto sa dá prehrať vyhratý zápas a nikto sa nebude pýtať na jeho priebeh,“ dodal 40-ročný kouč, ktorý bude pomáhať Craigovi Ramsaymu na domácich MS 2019.

Podkonický už v semifinále stihol urobiť viacero zmien v zostave. „V prvom zápase sme chceli mat vyvážené štyri útoky. Myslel som si, že náš štvrtý útok s Halamom, Zuzinom a Obdržálkom prevalcuje ten nitriansky. Nevyšlo to podľa predstáv, hoci treba povedať, že zápas poznačili rýchle góly, ktoré sme inkasovali. Ďalší zápas som sa chcel vrátiť k predošlej zostave. Dali sme šancu aj Marcelovi Holovičovi, ktorý mal celú sezónu ťažkú pozíciu, nakoľko to nie je typ hráča do štvrtej päťky. Na to, ako dlho nehral, podal veľmi dobrý výkon. Dal aj gól, celkovo však odohral štvrtý útok dobré stretnutie,“ povedal.

K zmenám dôjde aj v treťom dueli série, ktorý je na programe už v piatok od 18.00 h na ľade HK Nitra. „Zmenili sme niektoré obranné dvojice, keďže jedna inkasovala trochu viac gólov. Uvidíme, aký bude efekt,“ prezradil.

Keď hral Zvolen vo štvrťfinále proti maďarskému MAC Budapešť, tím do dejiska stretnutia cestoval deň vopred. Do Nitry sa presunul až v deň zápasu. „Myslím si, že je pre hráčov dôležité, aby boli doma. Ja som ako hráč tieto výlety nemal rád, keď musíte deň pred zápasom ležať v hotelovej izbe a v hlave máte len hokej. Doma sa človek viac odreaguje a príde na iné myšlienky. Nitra je blízko a cesta je rýchla,“ uzavrel niekdajší útočník Andrej Podkonický.