Koniec nežiadaným návštevám vašej záhrady!

Spoľahnite sa na odpudzovače hlodavcov.

28. mar 2019 o 20:19

Škrabanie, tiché vŕzganie, nočné škrípanie... Tieto a ďalšie zvuky sú známe najmä majiteľom domov. Prehryznuté káble, otvory v polystyréne a iné poškodenia nie sú jediným problémom u malých hlodavcov. Myši a potkany sú často nositeľmi mnohých závažných ochorení, vrátane brucelózy, moru, leptospirózy alebo besnoty. V našom článku vám odporúčame, ako sa zbaviť problémov s hlodavcami. Na internete nájdete síce mnoho tipov na odpudzovanie hlodavcov, ako sú domáce pasce na myši a potkany, kúpa mačky, namáčanie tampónov do rôznych pachových látok, rozptýlenie jedu a mnoho ďalších. Na základe našich skúseností sa však zameriavame na profesionálne riešenia.

Jed na hlodavce nemusí byť vždy vhodným riešením

Existuje mnoho spôsobov, ako sa zbaviť nežiaducich návštevníkov. Najjednoduchšie je rozmiestniť jed, ale nie je to vždy také jednoduché. Hlodavce, ktoré požili tento jed však môžu byť nebezpečné, najmä ak sú doma deti alebo domáce zvieratá. Preto, ak chceme použiť tento typ riešenia, stojí za to si zavolať špeciálne deratizačné stanice, ktoré rozmiestnia jedovaté nádoby s prostriedkami na hubenie hlodavcov tak, aby zabránili prístupu k otrave z tretej strany.

Účinným a zároveň šetrným riešením na odpudenie hlodavcov sú solárne odpudzovače

Prevencia škodcov bola výzvou pre majiteľov domov po celé stáročia, a ako sa technológia zlepšuje, hľadáme stále pokrokovejšie metódy, ako zabrániť škodcom, aby ohrozovali naše príbytky. Myšlienka používať zvuky na odpudzovanie škodcov bola prvýkrát prijatá Číňanmi pred tisíckami rokov. Používali zariadenia, ktoré boli ovládané manuálne a vydávali zvuky, aby vyhnali škodcov z ich plodín. Solárne odpudzovače hlodavcov sú v súčasnosti na svete jedným z najpopulárnejších riešení pre majiteľov domov. Tento solárny odpudzovač vyháňa nechcené hlodavce pomocou najsilnejšej a najlacnejšej dostupnej energie – pomocou energie slnka. Jednou z výhod tohto odpudzovača je to, že je solárny a bezúdržbový; stačí ho len umiestniť do svojho dvora alebo záhrady, aby ste zahnali myši, hraboše, potkany a iné deštruktívne hlodavce. Toto dômyselné zariadenie je navyše šetrné k životnému prostrediu a neobsahuje jedy, takže sa nemusíte obávať ohrozenia zdravia vašich detí a domácich miláčikov.

Ako funguje solárny odpudzovač hlodavcov?

Solárny odpudzovač produkuje zvukový impulz v istej frekvencii, v pravidelných intervaloch a poskytuje pokrytie celej plochy vašej záhrady. Človek ani domáce zvieratá tento zvuk nezachytia, ale pre hlodavce je tento hluk dráždivý. Predpokladá sa, že ultrazvukové vlny spôsobujú určité príznaky u škodcov, ako sú zmätenosť, kŕče a predpokladá sa, že hlodavce opustia oblasť, ktorá spôsobuje tento typ úzkosti, a nakoniec sa presunú do pokojnejšieho prostredia. Keď je zariadenie zapnuté, budete počuť slabý bzučiaci zvuk s vibráciami, ale po vsadení do zeme je to nepozorovateľné. Jednoducho povedané ide o humánny spôsob, ako odradiť nevítaných návštevníkov od poškodzovania vášho majetku.

Ak stále váhate, či sú pre vás solárne odpudzovače to správne riešenie, aby ste sa zbavili nechcených návštevníkov vašej záhrady, či dvora, tak prinášame vám stručné zhrnutie výhod solárneho odpudzovača hlodavcov:



Je to celkovo bezpečné zariadenie, ktoré sa má používať, aby sa zabránilo používaniu nebezpečných a toxických chemikálií a jedov, ktoré môžu byť škodlivé pre domáce zvieratá a dokonca aj ľudí.

Solárny odpudzovač je schopný pracovať bez prerušenia aj v nepriaznivom počasí. Solárny panel je zabudovaný vo vodotesnom plastovom puzdre s jedinečným dizajnom, ktorý zaručí, že pri kosení záhrady vám nebude prekážať.

Je to relatívne lacné zariadenie. Zvyčajne nie je potrebné vynaložiť viac ako jednorazovú investíciu zahŕňajúcu kúpu toho zariadenia.

Odpudzuje rôzne druhy škodcov, čo z neho robí takmer univerzálneho odpudzovača hlodavcov na rozdiel od iných metód, ktoré sú zamerané iba na jeden druh.

V ponuke nájdete okrem solárnych odpudzovačov aj klasické odpudzovače hlodavcov, ktoré sú napájané na 230 V~ a pracujú na podobnom princípe ako solárne odpudzovače hlodavcov. Je na vás, ktoré riešenie je pre vás praktickejšie, aby ste mali krásnu záhradu a pokojný domov.