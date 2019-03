Sliačski žiaci majstrami SR v bedmintone

Majstrovstvá Slovenska školských družstiev v bedmintone vyhrali už po tretíkrát žiaci sliačskej ZŠ A. Sládkoviča.

28. mar 2019 o 10:19 (ms)

V Trenčíne sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska základných a stredných škôl v bedmintone, kde tí najlepší bojovali o titul slovenských šampiónov.

Osem dievčenských a osem chlapčenských družstiev si v každej kategórii vybojovalo účasť najprv v okresných (oblastných) a následne krajských kolách. Tím tvorili dvaja hráči, ktorí súťažili v dvojhrách a vo štvorhre. Banskobystrický kraj po víťazstve v krajskom kole v kategórii žiakov základných škôl reprezentovali žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča na Sliači – bratia Simeon a Andrej Suchí.

V súťaži boli hráči rozdelení do dvoch skupín a aby sa súrodenecké duo dostalo do finále, muselo sa vo svojej skupine prebojovať na prvé miesto. Bratom Suchým sa to aj podarilo, pretože postupne zvíťazili nad rovesníkmi z Bratislavského, Trnavského a Košického kraja. Všetkých súperov zdolali zhodne 3:0.

Vo finále sa stretli s hráčmi z Trenčianskeho kraja, kde nastúpili proti sebe tí najlepší zo slovenského bedmintonového rebríčka v kategórii sedemnásťročných hráčov.