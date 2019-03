Futbalista Rastislav Pepich: Treba byť aktívny a ísť si za svojím snom

Bývalý hráč Lieskovca je príkladom toho, že ak na sebe futbalista poctivo maká, tak sa môže z nižších regionálnych súťaží prepracovať vyššie.

27. mar 2019 o 10:38 Stanislav Černák

ZVOLEN. V súčasnosti 25-ročný obranca Rastislav Pepich je bývalý mládežnícky reprezentant, ktorého však v rozlete kariéry zastavili zranenia. Narodil sa v Brezne, ale od dvoch rokov býva vo Zvolene.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Víťazný vstup MFK Zvolen do jarnej časti tretej ligy

Väčšinu svojej kariéry sa pohyboval v nižších súťažiach, jeho meno je späté s klubmi z Očovej a najmä z Lieskovca, predtým pôsobil aj v JUPIE Podlavice.

V piatoligovom Lieskovci opäť získal motiváciu a chuť hrať vyššie súťaže. Cieľavedomo si šiel za tým a je príkladom pre iných hráčov, že keď športovec na sebe tvrdo maká, tak to ide.

Počas zimnej prestávky sa pripojil ku kádru treťoligového Zvolena a v prípravných dueloch sa ukázal vo veľmi dobrom svetle.

Počas zimnej prípravy ste sa zapojili do kádra MFK Zvolen. Ako sa v ňom cítite, aká je partia?

– Som šťastný, že ma chalani aj tréner prijali medzi seba. V tíme sa cítim veľmi dobre, a to je pre mňa veľmi dôležité. Cítim podporu od chalanov, aj od trénera. Sme dobrá partia, ťaháme za jeden povraz.

Od trénera a spoluhráčov prichádzajú na vaše výkony v príprave len samé chvály...

– Neviem, či je to takto. V každom zápase sa snažím dať zo seba všetko, to najlepšie, čo je vo mne. Niekedy sa to podarí lepšie, niekedy horšie. Ak sú na mňa dobré ohlasy, mňa to iba teší a dúfam, že vo zvolenských farbách budem podávať najlepšie výkony.

Zvolenčania boli po jeseni na 5. mieste. Rezonuje v šatni postup?

– Asi je o tom predčasné teraz hovoriť. Snažíme sa a disciplinovane pracujeme na tréningoch, pôjdeme od zápasu k zápasu, do každého duelu budeme chcieť dať srdce, bojovnosť a uvidíme, ako to dopadne. Spravíme pre to všetko, ale neberieme to tak, že sa musí niečo stať.

Rastislav Pepich so svojou priateľkou. (zdroj: archív R. Pepicha)

Ako hodnotíte doterajšie prípravné stretnutia, ktoré ste odohrali pred štartom tretej ligy?

– Mali sme kvalitné prípravné zápasy, kde sme ukázali spôsob hry, ktorý nám vyhovuje. A toho sa musíme držať. Keď sme dodržali veci, ktoré sú nám ako tímu vlastné, teda – bojovnosť, disciplinovanosť a podobne, tak vtedy sme v zápasoch uspeli.

Na akej dobe ste sa dohodli so Zvolenom a je to prestup alebo hosťovanie?

– Tieto veci išli mimo mňa, to sa Zvolenčania dohodli s manažérom OŠK Lieskovec. Do konca tejto sezóny budem ale určite hráčom MFK Zvolen.

Počas jesene ste bol kapitán piatoligového Lieskovca. Aj tam, podobne ako vo Zvolene, sa káder obmenil a vytvorila sa nová dobrá partia. Dostavili sa aj výsledky. Nemrzí vás, že klub opúšťate?

- Naskytla sa mi taká možnosť, že by som sa mohol uvoľniť z práce a mohol by som si vyskúšať vyššiu súťaž. Vždy som mal také ambície, len sa mi to nedarilo z časových dôvodov.