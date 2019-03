Zvolen vyrovnal sériu. V predĺžení rozhodol o triumfe parádnou strelou Kytnár

Zvolenčania viedli po 3. minútach 2:0, o dvojgólový náskok však prišli.

26. mar 2019 o 21:16 TASR

HKM Zvolen – HK Nitra 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 2. Obdržálek (Michal Chovan, Vandane), 3. Holovič (Andrisík), 64. Kytnár (Hraško) – 35. Čaládi (Buček, McCormack), 56. Buček (Lantoši). Rozhodovali: Snášel, T. Orolín – Gajan st., Krajčík. Vylúčení na 2 min: 5:6, vyššie tresty: Versteeg (Nitra) – 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, diváci: 3456. Stav série: 1:1.

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Zeleňák, Ružička, – Vandas, Kytnár, Handlovský - Zuzin, Michal Chovan, Obdržálek – Kelemen, Mitchell, S. Petráš – Andrisík, Holovič, Šišovský

Nitra: Šimboch (3. Hanuljak) – McCormack, Mezei, Miroslav Pupák, Korím, Versteeg, Rais, A. Sloboda – Majdan, Marek Slovák, Blackwater – Lantoši, Kerbashian, Scheidl – J. Šiška, Bortňák, Buček – Pätoprstý, Fominych, Čaládi

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Zvolen vstúpil do semifinále prehrou, rozhodujúca bola druhá tretina

Domáci mali výborný vstup do zápasu. Najprv nevyužil šancu Zuzin, no po 78 sekundách prekvapil Šimbocha spoza bránky Obdržálek, trafil puk do jeho betónu, odkiaľ putoval medzi žrde – 1:0. Hneď v ďalšej minúte napriahol spoza kruhov Holovič a bolo 2:0 pre Zvolen. Tréner Nitry Stavjaňa vymenil brankárov, prišiel Hanuljak a ten sa rozhodne nenudil. "Bryndziari" boli pri chuti, produkovali nevídaný strelecký uragán, druhú príležitosť nevyužil Zuzin, Šišovský mieril do žŕdky a Vandas neprehodil betón gólmana spod Zobora. Hostia vyslali prvú strelu až v dvanástej minúte počas presilovky, keď bol stav 16:0 na strely. Mezei to vyskúšal od modrej a po ňom Slovák a Lantoši z kruhu, Skapski bol proti. V závere tretiny sa snažil o tretí gól svojho mužstva Obdržálek, ktorý z medzikružia neuspel.

Aj v strednom dejstve mali prevahu Zvolenčania. V 22. minúte prešiel cez dvoch Nitranov ako nôž maslom Vandane, no Hanuljaka neprekonal. Podobne pred ním stroskotal z dvoch metrov i Handlovský. "Corgoni" hrozili iba v početnej výhode, dve šance mal Rais, najväčšiu zblízka, no Skapski si udržal čisté konto. V hre päť na päť hrozili znovu hokejisti spod Pustého hradu, konkrétne Handlovský, ale nebolo mu dopriate zmeniť skóre. V následnej domácej presilovke čaroval Hanuljak a po jej skončení nevyužil tutovku Zuzin. Kytnár neskôr pálil do žŕdky. Potvrdilo sa teda pravidlo nedáš – dostaneš. Prvá vážnejšia príležitosť hostí pri rovnovážnom počte síl na ľade prišla v 35. minúte a slávila úspech. Buček v kruhu vyzvŕtal Holoviča, prihral do stredu pásma Čaládimu a ten švihom znížil na 1:2.

Prečítajte si tiež: Finále bude stredoslovenské, tvrdí detviansky rodák Ján Sýkora

Na začiatku tretej tretiny sa prezentoval dobrou strelou spomedzi kruhov Buček a na opačnej strane z toho istého miesta Obdržálek. Obaja sa nepresadili a nevyužitá zostala aj zvolenská presilovka. Po nej mohol zvýšiť vedenie svojho tímu Kelemen, ale namiesto puku sa ocitol v bránke on sám. V ďalšej početnej výhode Handlovský neuspel pred odkrytou svätyňou súpera a ani zoči – voči Hanuljakovi. Záverečné minúty tak boli dramatické a priniesli vyrovnávajúci zásah Bučeka z kruhu švihom na 2:2. A keďže do konca riadneho hracieho času nepremenil ďalšiu z mnohých príležitostí Zuzin a na nitrianskej strane neuspel Lantoši, duel išiel do predĺženia.

Prekliatie Zuzina pokračovalo aj v extra čase, mal dve možnosti rozhodnúť, Hanuljak ho však priviedol do smútku. Vykúpenie pre domácich priniesla 64. minúta. Prečíslenie troch na jedného sa skončilo parádnou strelou Kytnára z kruhu.