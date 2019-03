Zvolen vstúpil do semifinále prehrou, rozhodujúca bola druhá tretina

Pod Pustým hradom sa hralo vyrovnané stretnutie, Nitra využila zaváhania HKM v prostrednej časti hry.

25. mar 2019 o 21:23 TASR

HKM Zvolen – HK Nitra 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Góly: 36. Mitchell (Vandane, Kytnár), 55. Zuzin (Michal Chovan) - 21. Blackwater, 23. J. Šiška (Pätoprstý, Čaládi), 26. Blackwater (Marek Slovák, Buček), 58. Blackwater. Rozhodovali: Baluška, Müllner – Šefčík, M. Orolín, vylúčení: 6:7, navyše Petráš (Zvolen) a Majdan (Nitra) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Nitra od 15. min. Pätoprstý za Hrušíka, Zvolen od 30. min. s Andrisíkom, 3109 divákov. Stav série: 0:1.

Zvolen: Skapski – Roman, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Zeleňák – Vandas, Mitchell, Handlovský - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan – Kelemen, Pöyhönen, S. Petráš - Zuzin, M. Halama, Obdržálek

Nitra: Šimboch – McCormack, Mezei, Pupák, Korím, Versteeg, Rais, A. Sloboda – Majdan, Slovák, Blackwater – Lantoši, Kerbashian, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, Buček – Hrušík, J. Šiška, Čaládi

V prvej tretine videli diváci zaujímavý hokej so šancami na oboch stranách. Prvú mali domáci vo štvrtej minúte, keď si medzi kruhy šikovne nekorčuľoval obranca Hraško, no Šimbocha neprekonal. Nitra mohla ísť do vedenia v presilovke, ale Kerbashian minul odkrytú bránku. Zvolenčania mali potom až päť tutoviek. Fraser a Obdržálek nepokorili gólmana spod Zobora z dvoch metrov a v trinástej minúte v tlaku neuspeli Kytnár, Zeleňák a Chovan, Šimboch mal aj šťastie. Hostia znovu pohrozili v druhej presilovke, Slovák vypálil do žŕdky. Na opačnej strane v oslabení v prečíslení dvoch na jedného nezmenil stav Handlovský. Do prestávky teda zostal bezgólový.

Hneď na začiatku druhej tretiny mal dobrú možnosť zvolenský útočník Vandas, nevyužil ju, nasledoval protiútok Nitry a Blackwater svoje sólo pretavil už v 25. sekunde do účinného bekhendového blafáku – 0:1. Domácich akoby tento moment paralyzoval a iba sa bránili. Bortňák a Čaládi mohli zvýšiť vedenie, napokon sa to podarilo po hrúbke Skapskeho za svojou vlastnou svätyňou Šiškovi, ktorému poslal puk Pätoprstý. V 26. minúte hrali hokejisti spod Zobora presilovku a prihrávka Slováka na Blackwatera mala oči, omilostený zámorský útočník nemal problém poslať puk do odkrytej bránky– 0:3. Zvolenčania sa dostávali do zápasu až v druhej polovici. V 33. minúte mal dobrú možnosť zblízka Kytnár, nevyužil ju. Podarilo sa to až v 36. minúte Mitchellovi. 'Bryndziari' hrali presilovku o dvoch hráčov a práve keď už nitriansky hráč vychádzal z trestnej lavice, tak z dorážky upratal puk za Šimbocha spomínaný strelec – 1:3. Na konci tohto dejstva mali ešte hostia sľubný brejk. Lantoši sa ocitol zoči – voči Skapskemu, avšak nepokoril ho.

Tretia tretina sa začala veľkým náporom domácich hokejistov, ale chýbali šance. Tie si nevytvorili ani počas presilovky, naopak Blackwater mohol zaknihovať hetrik, keď zakončoval voľný z kruhu, Skapski bol proti. Nitrania hrali veľmi dobre v defenzíve, inkasovať mohli až v 52. minúte. Po nezištnej prihrávke Drgoňa zakončil voľný Chovan bez prípravy, ale iba do Šimbocha. Ten napokon kapituloval o tri minúty neskôr. Pri ľavej žrdi číhal na odrazený puk Zuzin a prepasíroval ho do bránky - 2:3. V závere sa odhodlal Zvolen k power-play, počas ktorej poistil výsledok gólom do opustenej svätyne Blackwater.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Hlavne prvé dva góly po našich zaváhaniach rozhodli o zápase. Od toho momentu sme znervózneli, prestali sme hrať našu hru. Začali sme ju hrať až od stavu 0:3. Až v tretej tretine sme si vytvorili tlak, ale bohužiaľ, nepodarilo sa nám už vyrovnať. Je to teda 0:1, no séria ide ďalej. Musíme sa poučiť z tohto zápasu, nemôžeme sa báť hrať, miestami to vyzeralo, akoby sa báli moji chlapci hrať, odhadzovali puky, boli nervózni. Mali sme síce dlhšiu pauzu, ale to by nemalo mať vplyv na výkon, musíme začať hrať.“

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Zaknihovali sme prvé víťazstvo v sérii, ale je nám jasné, že séria sa iba rozbieha. Domácich sme zaskočili tými troma rýchlymi gólmi na začiatku druhej tretiny, čo napokon rozhodlo o konečnom výsledku. Potešil ma hetrik Blackwatera po návrate z trestu, hlavne jeho prvý gól na 0:1 bol dôležitý, využil nájazd, ovplyvnil vývoj duelu. Ostatné góly už dal z pozícií, ktoré sa zvyknú kvalitnými hokejistami ako je on využívať.“

Judd Blackwater, autor hetriku Nitry: „Začali sme dobre, náš brankár mal niekoľko dobrých zákrokov. V druhej tretine sme sa dostali aj my šancí a podarilo sa nám skórovať. Hrali sme veľmi dobre v defenzíve a nerobili sme zbytočné chyby. Vedeli sme, čo môžeme od Zvolena očakávať, takže sme sa na to pripravili. Súper ukázal, že je v ofenzíve nebezpečný. Hetrik je vždy skvelý. Teším sa z neho, no mal som aj šťastie pri zakončeniach. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali a tešíme sa z prvého bodu.“