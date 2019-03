Rozbehli sa futbalové súťaže v regióne: Podrobný sumár víkendových duelov

Prehľad uplynulého kola od štvrtej ligy po druhú triedu. Nájdete tu všetko. Výsledky, komentáre, zostavy a tabuľky.

25. mar 2019 o 11:06 Stanislav Černák

IV. liga skupina Juh

Príbelce – Detva 3:1 (1:1)

Góly: 20., 82. Kurák, 75. Fridrich – 28. Tužinský. ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Faber, 210 divákov.

Detva: Michalík – Šťastný, Ilič, Sekereš, Michálik, Mičuda, Rapčan, Tužinský, Šulek, Karásek, Dianiška (82. Škopík)

Detvianski futbalisti vstúpili do jarnej časti IV. ligy skupiny Juh na ihrisku Príbeliec. Domáci šli do vedenia v 20. minúte zásluhou Kuráka. Hostia dokázali kontrovať o 8 minút neskôr, presadil sa Tužinský. Za nerozhodného stavu sa šlo do kabín. Po zmene strán začali mať mierne navrch hráči Príbeliec, čo korunovali dvoma gólmi. V 75. minúte Fridrich zvýšil na 2:1 a v 82. minúte stanovil konečné skóre zápasu druhým gólom v zápase domáci Kurák.

Kováčová – Tisovec 4:2 (3:1)

Góly: 5. Šanta, 21., 63. Duda, 40. Turák – 13. Švantner, 67. Masár. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Medveď, 150 divákov

Kováčová: Polóny – Plavec, Shuper, Homola, Lauč, Majerčík (64. Hanulík), Ríša, Duda, Bordun, Šanta (86. Volko), Turák (75. Kujan)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Víťazný vstup MFK Zvolen do jarnej časti tretej ligy

Kováčová bola v prvom jarnom zápase proti predposlednému Tisovcu jasným favoritom. To začala od úvodu aj napĺňať, v 5. minúte otvoril skóre domáci Šanta. Hostia nezložili zbrane a v 13. minúte vyrovnali zásluhou Švantnera. V tejto chvíli boli hostia lepším tímom. Dlho sa však z vyrovnania netešili, prišla 21. minúta, misky váh na stranu domáceho Prameňa naklonil Duda. V závere prvého dejstva prevzali iniciatívu domáci a zvýšili vedenie o dva góly zásluhou Turáka. Po zmene strán Tisovec nezložil zbrane, snažil sa nakopávať lopty za obranu a ísť do súbojov. Práve ich taktiku využila Kováčová v 63. minúte, keď sa presadil znova Duda – 4:1. Tisovec síce znížil v 67. minúte zásluhou Masára, ale domáci nepripustili umnou hrou žiadny zvrat a dokráčali k plnému bodovému zisku.

Tornaľa – Hriňová 3:0 (1:0)

Góly: 27., 50., Juhász (1 z 11 m), 71. Duczman. ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Danko, 250 divákov.

Hriňová: Sekereš – Miklian, Bariak (60. Jablonský), Melich, Halama, Malček (55. Gombala), Vreštiak, Slosiarik, Pohorelec, Šufliarsky, Bambura (54. Marcinek)

Prečítajte si tiež: Hriňová do jarnej časti s novým trénerom a cieľom stabilizovať káder

Zápas sa hral na ťažkom teréne. Do vedenie šla domáca Tornaľa, v 27. minúte nedorozumenie v obrane hostí mohol využiť dorastenec Szuhay, ktorý vystihol prihrávku medzi brankárom a obrancom. Gólman Sekereš však zatiahol ručnú brzdu, z čoho vzišiel zaslúžený pokutový kop. Ten domáci kapitán Juhász premenil. V Tornali sa však hral vyrovnaný zápas, ktorý pokračoval aj po zmene strán. Pár šancí si vypracovali aj hostia, ale domáceho gólmana sa im prekonať nepodarilo. V 50. minúte zvýšil po neprehľadnej situácii v obrane Hriňovej vedenie domácich Juhász – 2:0. Tretí gól inkasoval Spartak v 71. minúte. Hriňovčania pri góloch vo vlastnej sieti doplatili na chyby v obrane a takýto štart jarnej časti si istotne nepredstavovali, pretože horším mužstvom neboli.

Badín – Pliešovce 2:1 (1:1)

Góly: 20. Kollár, 55. Rafanides – 2. vlastný. ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Holas, 100 divákov.

Pliešovce: Gnida – Gondáš (55. Polaček), Balkóci (66. Pechovský), Kouřil, Malatinec (59. Vilhan), Hradňanský, Sýkora, Bobor, Kudlík, Jamnický, Hraško

Hostia chceli získať nejaké body, Badín je ich najväčším konkurentom v spodných miestach tabuľky. Už v úvode Pliešovce centrovali loptu, ktorú si vrazili domáci do vlastnej siete – 0:1. Po tomto góle sa hra vyrovnala, od 20. minúty ale už prevzali iniciatívu Badínčania, domáci boli futbalovejší, vypracovali si aj nejaké šance. Podarilo sa im vyrovnať zásluhou Kollára. V závere prvého dejstva mali viac z hry Pliešovce, vytvorili si pár sľubných šancí, trafili brvno, mali aj brejk. V druhom polčase boli futbalovejší hostia, ktorým sa ale nedarilo využívať šance, ktoré si vytvorili. V 55. minúte svoju príležitosť využili domáci, skóroval Rafanides po spornej situácii. Hosťujúci Tatran sa nechcel vzdať, bol lepším tímom, ale šance Kudlíka či Vilhana už ostali nevyužité. Hra mala spád najmä v druhom polčase. Trénera hostí teší predvedená hra svojho tímu v druhej štyridsaťpäťminútovke. Tento zápas bol o premenených šanciach, Badín využil dve, Pliešovce len jednu.

Ostatné výsledky 14. kola: Šalková – S. Ďarmoty 0:0, Č. Balog – Rakytovce 0:2, N. Baňa – Medzibrod 1:1

1. Kováčová 14 10 3 1 40:12 33

2. Rakytovce 14 10 1 3 26:20 31

3. Medzibrod 14 8 5 1 26:13 29

4. Šalková 14 8 3 3 36:19 27

5. Príbelce 14 8 2 4 35:26 26

6. Č. Balog 14 8 1 5 34:18 25

7. S. Ďarmoty 14 7 3 4 36:24 24

8. Badín 14 6 4 4 26:16 22

9. Tornaľa 14 5 2 7 23:31 17

10. Pliešovce 14 3 4 7 19:29 13

11. Hriňová 14 3 3 8 18:31 12

12. Detva 14 2 3 9 20:41 9

13. Tisovec 14 1 2 11 10:42 5

14. N. Baňa 14 0 2 12 9:36 2

V. liga skupina C

Prenčov – Lieskovec 0:5 (0:0)

Góly: 51., 63. Trnavský, 72., 83., Vrana, 90. Vronský (11 m). ŽK: 2 – 2. Rozhodoval: Legíň, 50 divákov

Lieskovec: Pav. Kováč – Pet. Kováč, Vrbovský, Vronský, Borgoň (82. Ratkovský), Trnavský (78. Výbošťok), Baran, Sylvester, Ivan, Kováčik (61. Vrana), Krkoš

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Káder Kováčovej sa oslabil, aj napriek tomu chce hrať o popredné priečky

Lieskovec nastúpil na prvý jarný zápas na ihrisku beznádejne posledného Prenčova. Domáci dokázali držať krok s favoritom len v prvom bezgólovom polčase. Po zmene strán sa preukázala pripravenosť jednotlivých kádrov, Lieskovec mal jasne navrch, čo dokumentoval aj gólmi, za chrbtom domáceho gólmana skončilo 5 lôpt. Po dvakrát sa presadili Trnavský a Vrana. V závere zápasu pečatil výsledok z pokutového kopu Vronský.

D. Niva – Bzovík 1:2 (1:2)

Góly: 13. Babiak – 4. Cibuľa, 27. Augustín. ŽK: 1 – 2. ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Fábry, 200 divákov.

D. Niva: Vilhan – R. Kyslý (78. Korpáš), Vidhold, Krkoš (46. Kúdelka), Hrčka, M. Kyslý (73. Plichta), J. Kucbeľ (84. Molnár), Cibuľa, Chrenovský, M. Kucbeľ, Babiak

Bzovík: Alakša – Ližbetin, Hudec, Pápay (57. Dvorský), Očenáš, Zaťkov, Cibuľa (85. Výboh), Augustín, Marunčiak (65. Ďatko), Babiak, Dedok

Úvodné jarné kolo prinieslo regionálne derby medzi D. Nivou a Bzovíkom. Domáci už v úvode po zlej prihrávke prehrávali v 4. minúte po góle Cibuľu. Potom sa v šanci ocitol domáci Babiak, ktorý šiel sám na bránku, Ližbetin zatiahol ručnú brzdu, ale fauloval súpera vo vyloženej šanci, a tak predčasne putoval pod sprchy.