Víťazný vstup MFK Zvolen do jarnej časti tretej ligy

Zvolenčania podali kolektívny výkon, o jediný presný zásah sa postaral Erik Hric.

24. mar 2019 o 14:56 (mim)

FK Čadca – MFK Zvolen 0:1 (0:1)

Gól: 36. Hric. ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Dančo, 170 divákov.

FK Čadca: Hlava - Muráň, Jarabica, Coma, Kapusniak, Majerčík, Kormaňák (46. Faťara), Zubka, Pohančeník, Kán (84. Samuhel), Kopásek

MFK Zvolen: Lehocký - Vávro, Pepich, Kotora, Jurášek, Krčmárik (62. Kurej), Neušel, V. Slovák (85. Pavlík), Totkovič (82. Bil), Hric (90. Kysel), Psársky (90. Oboňa)

Zimná príprava MFK skončila a Zvolen vkročil do jarnej odvetnej časti tretej ligy Stred stretnutím v Čadci proti predposlednému celku tabuľky.

Domáci získali doteraz iba 10 bodov, no v úvodnom kole jesennej časti narobili Zvolenu pod Pustým hradom problémy, keď bod pre domácich zachraňoval vyrovnávajúcim gólom z pokutového kopu Lupčo. Zvolenčania prezimovali na piatom mieste so ziskom 25 bodov a na vedúcu rezervu MFK Ružomberok strácali 8 bodov.

Na stretnutie nastupoval Zvolen v oklieštenej zostave, absentovala až trojica zranených hráčov. Napriek tomu cestovali Zvolenčania na Kysuce s najvyššími ambíciami. Od začiatku sa im darilo pozornou obrannou hrou eliminovať útočné snahy domácich. Vyhrávali osobné súboje a postupne získavali prevahu, ktorá vyvrcholila po polhodine hry, keď si vytvorili niekoľko sľubných šancí.

Domáci pohrozili pred Lehockým po Kánovom útoku. V 36. minúte po peknom individuálnom prieniku Erika Hrica hostia viedli 1:0. Najlepší strelec MFK (7 gólov) prenikol obranou hostí a s prehľadom prekonal inak dobre chytajúceho brankára Hlavu.

Do polčasu sa stav nemenil a v druhom dejstve pokračovali Zvolenčania v pozornom bránení. Nový kouč Čadce Vladimír Kuťka nenašiel recept na prekonanie zvolenskej obrany umne dirigovanej kapitánom Kotorom.

Naopak, tréner Zvolena Foltán hráčov stmelil v mladý ambiciózny kolektív, vštiepil mu herný koncept zodpovedajúci ich futbalovým prednostiam a vhodne zvolená taktika priniesla nakoniec v úvodnom jarnom kole plný bodový zisk.

Slovo trénera

Tréner Miloš Foltán: „Domáci mali pred zápasom svoje problémy, ale my tiež. Potrebovali sme uspieť, čo sa podarilo a sme za to šťastní. Každý hráč má na tom svoj podiel, aj tí zranení, ktorí boli s nami a povzbudzovali. To, čo bolo po zápase v šatni, resp. v autobuse cestou domov sa nedá ničím nahradiť. Už teraz sa tešíme na domáci zápas s Rimavskou Sobotou.“

Zvolen v jednom z protiútokov (zdroj: Vlado Adámek/FK Čadca)

Postava zápasu

Určíte to bol v tomto zápase celý kolektív, pretože žiadny s hráčov sa nechcel v kľúčovom zápase zviditeľniť negatívne a podriadil sa tímu. Od začiatku duelu všetci futbalisti išli viditeľne za spoločným cieľom, ktorý sa aj vďaka šťastiu podarilo splniť

Okamih zápasu

Bola to 36. minúta. Najprv obrana MFK odvrátila šancu domácich po Kánovom útoku, ale vzápätí po peknom individuálnom prieniku Erika Hrica obranou hostí, najlepší strelec MFK s prehľadom prekonal brankára Hlavu.