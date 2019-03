HKM pred semifinále s Nitrou. Zvolenčania skloňujú najmä premieňanie šancí

Už v pondelok štartuje semifinálová séria proti Nitre. Aká je nálada v kabíne HKM?

24. mar 2019 o 13:12 TASR

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen pred semifinále play off Kaufland Tipsport Ligy skloňovali najmä premieňanie šancí.

Vo všetkých iných činnostiach splnili vo štvrťfinálovej sérii proti MAC Budapešť pomerne prísne kritériá, no na góly sa príliš natrápili. Ako však strieľať viac do čierneho, na to recept jednoducho neexistuje, spočíva najmä v psychike a čistých hlavách.

Tréner Andrej Podkonický za najväčší nedostatok označil aj zbytočné straty puku. „Proti Budapešti sme hrali akoby bez rozumu a dosť nám trvalo, kým sme sa spamätali. Hlavne sme nepremieňali šance, ak by sme v tejto činnosti boli lepší, nemali by sme starosti. Veľmi nám chýbal aj Špirko so svojimi skúsenosťami, najmä v presilovkách.“

Zvolenčanom by pomohli podľa Andreja Podkonického presnejšie prihrávky.

„Také naslepo, vzduchom, bekhendom, tie musia byť stopercentné. Nevyvarovali sme sa nezmyselným veciam a zbytočne sme sa dostávali pod tlak, to by sa nám nemalo v semifinále stávať. Na meno súpera sme nemysleli, pretože všetci vieme, že bude nepríjemný a kvalitný. Proti Nitre sa musíme pripraviť na iný hokej, s Budapešťou to nemalo úplné grády, aj oni sa vyvíjajú a na budúci rok budú hrať určite s väčšou rivalitou.“

Priorita – premieňanie šancí

Výkony, ktoré Zvolenčanov sprevádzali proti MAC Budapešť, treba v niektorých činnostiach zlepšiť.

Andrej Podkonický: „Hlavne musíme premieňať šance, som však presvedčený, že porastú aj silou súpera. Vo štvrťfinále sme hrali to, čo sme potrebovali a výkon bol primeraný zápasovej sérii 4:1. Hľadať recept na góly treba asi od úplnej jednoduchosti, hlavne triafať bránku, niekedy chýbajú milimetre. Musíme sa zlepšiť aj v presilovkách a ich využívaní.“

Účasť v semifinále priniesla na chvíľu psychické odľahčenie. „Štvrťfinále je vždy náročné pre favoritov, boli sme dosť nervózni, v semifinále na nás čaká Nitra, a to je úlne iný súper ako Budapešť,“ skonštatoval tréner.

Chovan: Bude to ťažká séria

Kapitán Michal Chovan je rád, že keď on nestrieľa góly, tak ho zastúpia iní a vyhrávajú.

„Súpera som si na semifinále nevyberal, viem len, že to bude ťažká séria. Asi s iným prístupom, viac s bránením, tvrdším, možno hokejovejším. Ťažko to porovnávať, musíme do toho vložiť sto percent, kvalitu na to máme. Každý jeden zápas budeme chcieť vyhrať a skrátiť si postupovú cestu. Dopriali sme si dva dni voľna, potom to už bolo len o dobrom trénovaní.“

Michal Chovan prelomil v drese HKM Zvolen hranicu 500 zápasov, v prvom semifinále to už bude číslo 502. „Ani si to neuvedomujem, nie je to o mne, ale o celom kolektíve, aby sme dosiahli cieľ.“

Handlovský: Nesmieme zo súperových brankárov robiť majstrov sveta

V útoku sa budú Zvolenčania spoliehať aj na takého strelca, akým je Lukáš Handlovský.

Jeho rada znie jednoznačne: „Nesmieme zo súperových brankárov robiť majstrov sveta a lámať si na nich zuby. Vo štvrťfinále sa víťazstvá nerodili ľahko, stačilo raz zakopnúť a už vznikala dráma. Mali sme dostatok času na regeneráciu a aj možnosť rozmýšľať, koho by sme chceli za súpera a čo by na neho malo platiť. Nie je to jednoduché, keď som sledoval ďalšie zápasy, tak všetci hrali výborne. Je to niečo iné ako v základnej časti, viem len, že budú rozhodovať maličkosti, aj vylúčenia a presilovky. Každý chce vyhrať, každý bude bojovať naplno. Zoberte si MAC Budapešť, to boli zápasy veľmi korčuliarsky náročné, stratil sa puk, hneď sa šlo naspäť, a to je náročnejšie ako nejaká fyzická hra po rohoch a pred bránkou.“

Lukáš Handlovský si myslí, že eliminovať zaužívanú hru súpera bude najdôležitejšie. „Hlavne to, čo ho zdobí, každý je v niečom výnimočný a ak jeho najväčšie zbrane otupíme, tak môžeme byť úspešní.“